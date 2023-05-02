Анализируя данные спектрографа телескопа, ученые пришли к выводу, что источником водяного пара может быть не только планета, но и атмосфера ее родительской звезды.

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Космический телескоп "Джеймс Уебб" сумел обнаружить следы водяного пара в окрестностях каменистой экзопланеты GJ 486 b. Правда, пока что, ученые не до конца выяснили откуда взялся источник этого самого пара. Это может быть либо атмосферы планеты, либо же ее родительская звезда. В связи с этим ученые планируют дополнительные наблюдения за системой, ведь GJ 486 b может стать первой планетой подобной Земле, у которой удалось обнаружить водяной пар в атмосфере.

Каменистая экзопланета GJ 486 b вращается вокруг красного карлика, который находится на расстоянии в 133 световых лет от нас. Ее размер превышает земной в 1,3 раза, также она 3 раза тяжелее чем Земля. Период вращения GJ 486 b вокруг своей родительской звезды равняется полтора суткам. Красный карлик обладает довольно скромной массой равный в 0,3 массам Солнца. Подобные красные карлики являются самыми распространенными звездами во Вселенной. Неудивительно, что астрономы стремятся узнать, могут ли планеты вокруг таких звезд поддерживать стабильную атмосферу, которая является важнейшей составляющей для зарождения, а также поддержания жизни на планете.

С помощью своего спектрографа NIRSpec "Джеймс Уэбб" наблюдал за планетой во время ее транзитов, то есть когда GJ 486 b проходила на фоне своей родительской звезды. В это время она перекрывала часть ее света, благодаря чему «Джеймс Уэбб» смог исследовать состав атмосферы GJ 486 b, изучая, как меняется свет звезды при прохождении сквозь нее. Всего телескопу удалось застать два транзита планеты.

Анализируя собранные телескопом данные, астрономы обнаружили данные, указывающие на водяной пар. Ранее, ученым уже удавалось находить водяной пар на экзопланетах, однако тогда это были газовые гиганты, планеты подобные Юпитеру, на которых существование жизни в принципе невозможно. Считается, что таким планетам как GJ 486 b может быть трудно удерживать атмосферу, ведь они находятся близко к своим светилам и страдают от их излучения. Уровень радиации, который получает GJ 486 b от своей звезды, в 40 раз больше уровня, получаемого Землей от Солнца.

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По полученным спектрографическим данным, ученые не могут точно сказать, содержится ли водяной пар на планете, или же исходит от ее звезды, которая также может иметь водяной пар в атмосфере. Казалось бы откуда ему там взяться? Вероятно, он может располагаться в атмосфере звезды, непосредственно над ее пятнами, где температура значительно ниже, чем в других местах. Также если учесть тот факт, что данная звезда является красным карликом, где температура существенно ниже, чем скажем у звезд подобных Солнцу, то все это звучит не так уж и нереалистично. Такой исход возможен при прохождении планетой непосредственно пятен звезды. Если открытие атмосферы вокруг GJ 486 b удастся подтвердить, то она станет не только первой известной каменистой планетой с атмосферой, но и докажет, что подобные планеты могут удерживать свои атмосферы даже несмотря на излучение, которое они получают от своих родительских звезд.