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Star Wars Jedi: Survivor, разработанная компанией Respawn Entertainment, обладает весьма неплохой графической составляющей, чего не скажешь об ее оптимизации. Ввиду данного обстоятельства, младшая консоль последнего поколения от Microsoft, она же Xbox Series S, показывает не лучшие результаты в плане качества графики в игре, а также комфорта геймплея. Трассировка лучей не будет доступна пользователям этой консоли.
Высококачественное освещение, присутствующее на консолях более дорого сегмента, на Series S отсутствует полностью, что вполне логично, ведь ее производительность заметно ниже, по сравнению со старшей моделью или PS5. Кроме того, на нем имеется поддержка лишь одного режима, поддерживающего 30 кадров в секунду, без возможности выбора более плавного, позволяющего достичь 60 кадров в секунду. Стоит отметить, что даже без трассировки лучей, как на PS5 и Series X, а также ограниченной частоты кадров в секунду, качество изображения все равно оказывается несколько хуже, чем должно быть. В игре замечены артефакты масштабирования, общая нехватка деталей в итоговом изображении, а также размытый пользовательский интерфейс, все это указывает на снижение разрешения. Судя по всему, большую часть времени игра работает в режиме 864p или около того, вместо стандартных 1080p.
Результат точно нельзя назвать неожиданным, так как графический ускоритель, встроенный в Series S, слабее чем на указанных выше игровых приставках. Из хорошего можно сказать то, что визуально игра выглядит так же, как и на более дорогих консолях, за исключением трассировки лучей, разумеется. Общая производительность тоже в целом радует, ведь консоль выдает стабильные 30 кадров в секунду без просадок.
Сравнить графику Star Wars Jedi: Survivor на PS5, Xbox Series X и Xbox Series S можно посмотрев видео, перейдя по ссылке здесь.