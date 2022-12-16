Компания Valve не будет увеличивать вычислительную мощность будущих устройств, по причине отсутствия достаточного прогресса в этом направлении.

реклама

С момента выпуска портативной игровой приставки Steam Deck, разработанной Valve Corporation, прошло чуть меньше одного года. За этот относительно незначительный промежуток времени, количество проданных Steam Deck сумело преодолеть отметку в один миллион. В связи с этим назревают вполне логичные вопросы, когда выйдет следующее поколение Steam Deck и какие характеристики оно сможет предложить? На один из вопросов, а именно, какой уровень производительности покажут будущие модели, можно получить ответ уже сегодня.

В недавнем интервью издания The Verge, дизайнеры Steam Deck Лоуренс Янг и Пьер-Луп Гриффе ответили на интересующие многих вопросы, в том числе о возможном приросте производительности. Как оказалось компания не планирует повышать вычислительную мощность будущих устройств, так как не видит в этом особого смысла, по причине недостаточного прогресса в этом направлении.

"Я думаю, что мы предпочтем сохранить прежний уровень производительности еще на некоторое время и будем рассматривать данную возможность только в том случае, если будет получен значительный прирост", — заявил Пьер-Луп Гриффе.

Это в какой-то степени напоминает стратегию компании Nintendo, которую она решила применить в отношении собственной гибридной игровой консоли Nintendo Switch. Несмотря на то, что многие игроки положительно восприняли информацию о возможном повышении производительности данной портативной консоли, и на то, что японская компания уже успела представить все необходимые спецификации и компоненты для "Nintendo Switch Pro", в конечном итоге Nintendo решила оставить все без изменений и сохранить Switch лишь в качестве постоянной платформы.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Однако есть и положительный момент. Компания Valve твердо намерена решить проблемы, связанные с невысоким временем автономной работы Steam Deck, вызванные чрезмерной прожорливостью встроенных в нее комплектующих. Правда каким именно образом будет решаться данная проблема, пока что неясно.