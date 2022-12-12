Данная функция работает как облачный сервис и позволяет запускать Xbox-игры без использования игровой консоли Xbox.

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Ранее, в июне текущего года, Microsoft объявила о внедрении в линейку телевизоров Samsung Smart TV 2022 новой функции, работающей через приложение Xbox с возможностями Xbox Cloud Gaming, которая позволяет транслировать Xbox-игры прямо на телевизоре без необходимости использования соответствующей консоли. Теперь эта функция появилась и на прошлогодней линейке Samsung Smart TV 2021, благодаря чему Xbox-игры станут доступны заметно большему числу пользователей, имеющих в своем распоряжении телевизор от данного Южнокорейского производителя.

Еще в июне Microsoft заявляла о пользе партнерства с Samsung, благодаря чему, сотни игр из библиотеки Xbox Game Pass Ultimate станут доступны подписчикам, которые по какой-либо причине не обладают игровой приставкой Xbox. С помощью приложения Xbox на телевизорах Samsung Smart TV подписчики могут запускать различные игры напрямую через облако, используя учетную запись Microsoft и подключенный к ТВ Bluetooth-контроллер. По прошествии шести месяцев, как и предполагалось, данное приложение стало доступно и для прошлогоднего модельного ряда.

Эта функция была детально продемонстрирована компанией Samsung на церемонии The Game Awards. В ходе церемонии было показано, как известный стример Тайлер "Ninja" Блевинс играет в Fortnite с контроллером Xbox перед телевизором Samsung Smart TV, причем поблизости не видно ни консоли, ни ПК. По словам самого стримера, охарактеризовавшим свой игровой опыт как "плавный" и "отзывчивый", новую функцию однозначно можно считать успешной, по крайней мере на данном этапе.

Этот видеоролик загружен на один из каналов Samsung. В двух других видеороликах, загруженных на тот же канал, демонстрируется, в какие игры можно будет играть с помощью этой функции потоковой передачи. Большая часть из них — проекты компании Microsoft и Xbox Game Studios, среди которых: Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2 и Sea of Thieves. Однако помимо них, присутствуют также и некоторые другие игры от сторонних разработчиков, такие как Slime Rancher 2 и Persona 5 Royal, которые совсем недавно были добавлены в Xbox Game Pass.

Соответственно, всем тем кому посчастливилось приобрести какую-либо модель телевизора из вышеназванной линейки, открывается возможность воспользоваться новоиспеченной функцией потоковой передачи игр, особенно это касается тех, кто до сих пор не решился купить актуальную консоль. В основные требования для пользования данной функцией помимо ежемесячной подписки и самого телевизора, также входит наличие Bluetooth-контроллера, что по факту является единственным вложением, которое при необходимости придется осуществить. Причем это не обязательно должен быть именно контроллер Xbox, подойдет любой другой, поскольку в одном из своих роликов, Samsung также показала некоторые модели контролеров от сторонних производителей, включая модель от конкурирующего с компанией стримингового сервиса Amazon Luna.

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По мнению самой компании Mircrosoft, которая уже достаточно давно занимается развитием различных облачных технологий, игры подобного рода, то есть облачные, вполне могут стать будущим игровой индустрии, ну или как минимум являться неотъемлемой ее частью. Исходя из этого, кажется, абсолютно логичным тот факт, что она сделала свой облачный игровой сервис более доступным и поддерживаемым на заметно большем количестве устройств. Такой подход — это один из способов реализовать данное видение, поэтому со временем, подобная функциональность будет появляться и на многих других устройствах.