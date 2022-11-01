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Грядущее обновление Windows 11 принесет с собой новую полезную функцию. Теперь все ноутбуки и персональные компьютеры будут иметь возможность автоматически включать точку доступа на смартфоне, используя для этого приложение Phone Link (прежнее название "Ваш телефон"). Правда, с одним ограничением, данная функция будет работать только на смартфонах Samsung Galaxy.
Ранее эту функцию обнаружили в прошлой версии Windows 11 с номером сборки 25231, предназначенной для участников программы раннего доступа. Программа Phone Link позволяет включать точку доступа на смартфоне непосредственно с соединенного компьютера или ноутбука.
Смысл функции заключается в следующем: оба устройства соединяются по сети Wi-Fi, и при возникновении необходимости включения точки доступа на мобильном устройстве это можно будет сделать с помощью команды напрямую с ПК.
Компания заявляет, что благодаря новому подходу, пользователи получат возможность максимально быстро подключатся к сети. Вводить пароли и синхронизировать устройства теперь совершенно не обязательно, таким образом можно неплохо сэкономить свое время. Стоит отметить, что подобная функция присутствует на устройствах MacOS и iPhone, а также устройствах Samsung, которые имеют возможность включать точку доступа на других устройствах Android. Для этого необходимо использовать учетную запись Samsung.
Для возможности использования новой функции ваш смартфон должен обладать прошивкой One UI 4.1.1 и позднее. Данную прошивку имеют все актуальные модели Galaxy S21, S22, Fold 3, Fold 4, а также несколько других. На вашем персональном компьютере должна быть установлена Windows 11 не ниже версии 22H2 со сборкой 22621, а также Phone Link версии 1.22082.111.0 или выше.
Новое обновление уже в скором времени будет доступно для установки всем желающим.