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Китайская компания TLC представила новый планшет TAB 10 5G.
Как можно понять из названия, новинка обладает встроенным 5G-модемом, обеспечивающим поддержку последнего поколения мобильной связи.
Устройство построено на базе мобильного восьмиядерного процессора MediaTek Kompanio 800T. В наличии 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной памяти, которою при желании можно расширить картой памяти MicroSD с максимальным объемом в 512 ГБ. Планшет оснащен дисплеем с диагональю 10,1 дюймов. Разрешение экрана составляет 1920x1200 пикселей.
Устройство обладает встроенным аккумулятором емкостью в 8000 мА·ч, а также поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. Кроме того, девайс имеет 3,5-мм аудио разъем для подключения наушников и стереодинамики поддерживающие технологию Dolby Atmos, благодаря чему получаемый звук становится насыщенней и качественней.
Фото- и видео возможности данной модели представлены 8-Мп основной камерой и 5-Мп фронтальной камерой. Планшет работает под управлением ОС Android 12.
Устройство обладает следующими габаритами: 241,55 x 158,49 x 8,3 мм и массой в 490 грамм. Стоимость новой модели составляет 299 долларов.