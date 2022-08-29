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Компанией Anker были представлены две новые модели, относящиеся к линейке Soundcore — беспроводные полноразмерные наушники Space Q45 и наушники-вкладыши Space A40.
Модель Space Q45 выполнена с применением гибридной системы ANC, обладающей четырьмя микрофонами, обеспечивая таким образом шумоподавление на уровне 98%. Не обошлось без встроенной функции адаптивного шумоподавления, зависящей от звуков, которые ее окружают, а также прозрачного режима, с его помощью можно беспрепятственно слышать внешние звуки.
Заявленная продолжительность автономной работы без использования ANC равна 65 часам, с ней же рабочее время снизится до 50 часов. Присутствует поддержка быстрой зарядки, и возможности подключить сразу два устройства.
Модель A40 обладает идентичными функциями ANC, среди которых прозрачный режим и адаптивное шумоподавление. Кроме того, модель может предложить Hear ID Sound и беспроводное аудио высокого качества. Для одинаково хорошего воспроизведения высоких и низких частот, наушники оснащаются 10-миллиметровыми драйверами.
Благодаря собственному зарядному кейсу, автономность Space A40 увеличивается до 50 часов. Заявлена поддержка влагозащиты стандарта IPX4, защищающая наушники от водяных брызг с любого направления. Ими может выступить дождь или случайно опрокинутый стакан с водой.
Модель Space Q45 пока что предлагается только в черной окраске по стоимости в 150 долларов. Ожидаются темно-синяя и белая окраски. Модель Space A40 может предложить на выбор черную, белую и темно-синюю окраску. Ее цена составляет 100 долларов.