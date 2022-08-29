Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Breadly За пост начислено вознаграждение
Anker представила беспроводные наушники Space Q45 и Space A40, обладающие гибридной системой ANC
Модели Space Q45 и Space A40 предлагаются по стоимости в 150 и 100 долларов соответственно.
рекомендации
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

Компанией Anker были представлены две новые модели, относящиеся к линейке Soundcore — беспроводные полноразмерные наушники Space Q45 и наушники-вкладыши Space A40.

Модель Space Q45 выполнена с применением гибридной системы ANC, обладающей четырьмя микрофонами, обеспечивая таким образом шумоподавление на уровне 98%. Не обошлось без встроенной функции адаптивного шумоподавления, зависящей от звуков, которые ее окружают, а также прозрачного режима, с его помощью можно беспрепятственно слышать внешние звуки.

Заявленная продолжительность автономной работы без использования ANC равна 65 часам, с ней же рабочее время снизится до 50 часов. Присутствует поддержка быстрой зарядки, и возможности подключить сразу два устройства.

Модель A40 обладает идентичными функциями ANC, среди которых прозрачный режим и адаптивное шумоподавление. Кроме того, модель может предложить Hear ID Sound и беспроводное аудио высокого качества. Для одинаково хорошего воспроизведения высоких и низких частот, наушники оснащаются 10-миллиметровыми драйверами.

Благодаря собственному зарядному кейсу, автономность Space A40 увеличивается до 50 часов. Заявлена поддержка влагозащиты стандарта IPX4, защищающая наушники от водяных брызг с любого направления. Ими может выступить дождь или случайно опрокинутый стакан с водой.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Модель Space Q45 пока что предлагается только в черной окраске по стоимости в 150 долларов. Ожидаются темно-синяя и белая окраски. Модель Space A40 может предложить на выбор черную, белую и темно-синюю окраску. Ее цена составляет 100 долларов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#беспроводные наушники #anker #anc #hear id sound #ipx4 #soundcore space a40 #soundcore space q45 #наушники-вкладыши
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлены беспроводные наушники Porsche Design PDT40 с активным шумоподавлением и защитой IP55
Anker выпустила портативный аккумулятор мощностью 24000 мАч
Зарядный футляр наушников Bowie EX TWS позволяет использовать их на протяжении 30 часов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
557
NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
29
Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
13
Хакерская «чудо-флешка» Rubber Ducky стала еще опаснее
5
В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
7
Народные GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti почти в 1.5 раза быстрее своих предшественниц — инсайд
15
В серии графических процессоров AMD Navi 3X может появиться вариант, объединяющий 9 чиплетов
+
Инсайдер поделился производительностью RTX 4060 и RTX 4060 Ti
20
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
29
Весь модельный ряд GeForce RTX 40 в одной таблице и расчёт их энергоэффективности от энтузиаста
8
С выходом решений поколения RDNA 3 компания AMD начнёт теснить NVIDIA на рынке видеокарт
6
Появилась первая бета VirtualBox 7 — поддержка Windows 11 и автоматическая установка ОС
2
Поддельные SSD из Китая объемом 30 и 60 ТБ вышли на мировой рынок
3
Нейросеть научили создавать бесконечно много фото голых женщин лишь по их текстовому описанию
18
Журналисты показали 16 минут геймплея Gord — мрачной стратегии от продюсера «Ведьмака»
4
На сайте Kingston уже появились указания, как отличить оперативную память с профилем AMD EXPO
2
AMD выпустила новые драйверы чипсета с официальной поддержкой Windows 11 22H2
9
Samsung выпустила новое обновление ПО для смартфонов 7-и летней давности
4
Видеокарты GeForce RTX 4060/Ti могут получить разочаровывающую производительность и рост fps на 25%
21
НАСА одобрило разработку космической станции Джеффа Безоса
1

Популярные статьи

"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
22
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
17
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
12
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
14
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
3
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
7

Сейчас обсуждают

Anero
01:45
Студентам надо на девчонок смотреть а не капкудахтор брать, а то ауе понятия забудут если на Кавказе или как на кортах правильно семки лузгать если за Уралом. А ваше-хороший студент это сытый студент,...
Сколько стоит процессор для бедного студента – выбираем оптимальный камень для учёбы и игр
RedStone
01:42
а укропии скоро не будет - вот так-то
Китай готовится к "сами знаете чему" - внесены поправки в закон о национальной обороне
Гиена Пещерная-Вымершая
01:41
Какие учёные? Где результаты тестов в медицинских авторитетных изданиях?
Терапия Паксловидом значительно снизила угрозу негативного исхода при заражении COVID-19
RedStone
01:40
там сахар уже как с пол-года заменён на подсластитель - оттого и противное послевкусие, а ты продолжай втирать дичь
Coca-Cola в России не исчезнет, а просто будет продаваться под новым брендом
Prof
01:37
статья от рукажопа ,который выдрал проц из сокета и сравнивает райзены R7 c I3
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
Hru
01:30
В среду последний доел.Сегодня сделал тест.Завтраина арбайтен
Терапия Паксловидом значительно снизила угрозу негативного исхода при заражении COVID-19
Денис Синяков
01:29
ай, хорошо пошутиль, да эсть карочи
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
ZOV_Искандер
01:25
А чё он сгорит? Термуха - субстанция не токопроводящая! Хрень всякую не пиши!
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
ZOV_Искандер
01:24
Статья - полное говно. Это что, реклама Штеуд, я не понял? Проблема сокетов на АМД может возникнуть действительно, но только в том случае, если много раз менять систему охлаждения ( раз 50, как мини...
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
warmuza
01:23
это зелот или зюстах?
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем