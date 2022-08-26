Новая версия исправляет ошибки, улучшает оптимизацию и пополняется рядом полезных функций.

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Недавно смартфоны серии Galaxy S22 начали получать первую бета-версию будущей фирменной оболочки компании Samsung One UI 5.0, построенной на основе Anroid 13. Теперь пользователи имеют возможность установить уже вторую бета-версию One UI 5.0. Данное обновление доступно для установки в следующих странах: Южная Корея, США, Великобритания и Индия. Приблизительный размер обновления составляет около 1 ГБ.

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В новой версии исправлено множество различных ошибок, улучшена оптимизация, а также изменились иконки стандартных приложений Samsung. Появится виджет Smart Suggestions, предлагающий различные полезные программы и функции. Для повышения защиты персональных данных на время сдачи смартфона в сервисный центр, добавлен режим обслуживания. Кроме того обновление приносит с собой функцию обнаружения конфиденциальности. Она информирует пользователя о наличии конфиденциальных данных, например при попытке поделится изображениями различных документов, паспорта, кредитных карточек и прочего с другими пользователями. Также в функцию Bixby Routines добавлена Lifestyle Mode.