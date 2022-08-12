Таким образом компания объединит свою продукцию с виртуальной реальностью.

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Южнокорейская компания Samsung будет разрабатывать свою экосистему NFT. Она уже начала сотрудничать с разработчиком Theta Labs.

NFT - это невзаимозаменяемый токен, "привязанный" к одному объекту, им может выступить: фотография, видео, гифка, или любая другая уникальная информация. Его главное отличие от остальных токенов в невозможности быть обменянным или замещенным.

Новая экосистема получит название Galaxy NFT. Ее главная функция взаимодействие с NFT и виртуальными мирами. Таким образом компания объединит преимущества своей техники с виртуальными технологиями. Вероятнее всего, Galaxy NFT будет работать с виртуальным пространством Samsung - Space tycoon, который связан с метавселенной Roblox. О его запуске стало известно в начале июля. С помощью этого виртуального пространства, пользователи будут иметь возможность узнать про историю компании, разработку продукции, и собственноручно работать над новой техникой Samsung.

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Таким образом, компания наверстает отставание от остальных технологических гигантов, таких как Google, Apple и Meta, по части решений виртуальной реальности, которые имеют большой коммерческий потенциал развития в ближайшем будущем.