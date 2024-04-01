PS5 Pro будет обладать APU AMD Viola с 8 ядрами Zen2 и обновленным графическим ускорителем RDNA3

Недавно в сети засветилась крупная утечка с информацией о предстоящей игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro. Теперь же появилась еще одна порция сведений, которые были раскрыты Insider Gaming. Судя по всему, данным продуктом (как комплектом для разработки) уже обладают игровые студии. В соответствующей документации, компания Sony настоятельно рекомендует разработчиков продвигать новую технологию масштабирования PSSR, а также снабжать свои проекты технологией трассировки лучей.

реклама

Те игры, которые соответствуют требуемым критериям, поступят в продажу под лейблом "Trinity Enhanced", а когда приставка наконец выйдет, будут иметь отметку PS5 Pro Enhanced. Такой подход отнюдь не новый. Схожая маркетинговая идея практиковалась японской компанией еще когда выпускались так называемые "прокаченные" игры для PS4 Pro с соответствующими обозначениями.

Проекты, обладающие поддержкой технологии PSSR и также трассировки лучей, а также плавно работающие при 4K разрешении (60 к/с), получат вышеназванную маркировку. Помимо этого, документы, упомянутые Insider Gaming, подтверждают наличие у консоли более производительной подсистемы памяти, чья скорость окажется выше на 28%. Также более мощным окажется и встроенный графический ускоритель, который станет на 45% быстрее чем актуальное в данный момент решение.

Исходя из имеющейся информации, консоль Sony PS5 Pro будет обладать особым APU AMD Viola с 8 ядрами Zen2 и обновленным графическим ускорителем RDNA3 с 60 вычислительными блоками. Несмотря на прежний объем системной памяти, она все же станет лучше, так как будет функционировать со скоростью превышающей 18 Гбит/с.

Информации о релизе PS5 Pro в данный момент нет. Согласно некоторым слухам он может произойти в ноябре текущего года, однако это в лучшем случае.