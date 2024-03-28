Процессу инсталляции не мешает даже отключение функции автоматических обновлений.

Несмотря на отсутствие со стороны компании Microsoft действий по представлению официальной программы Copilot для Windows, пользователи начали сталкиваться с ее автоматической установкой на свои компьютеры, которые работают под управлением операционной системы Windows 11.

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Данной информацией поделился интернет-ресурс TechSpot.

Что интересно, процесс инсталляции осуществляется даже в том случае, когда отключена функция автоматического обновления. Некоторые из пользователей утверждают, что Copilot появляется после установки обновлений для браузера Edge.

Что касается файла AppxManifest.xml, имеющем непосредственное отношение к новому Copilot, то он указывает на совместимость программы с версиями операционных систем от Windows 10 до Windows 12.0.0.0.0.

Это может свидетельствовать о ведении Microsoft разработки Windows 12, что не согласуется с ее официальными заявлениями, согласно которым в 2024 году новой версии ОС не будет.

Как бы там ни было, пользователи все же выражают свою обеспокоенность относительно автоматической инсталляции Copilot на их персональные компьютеры.