Для этого ими было создано объединение, получившее название UXL Foundation.

Компании Intel, Google и Qualcomm создали группу, названную UXL Foundation, основной смысл которой заключается в противодействии Nvidia, прочно закрепившейся на рынке оборудования, предназначенного для искусственного интеллекта.

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Новоиспечённое объединение уже запланировала разработку программного обеспечения с открытым исходным кодом, призванное стать конкурентом для компании Nvidia с ее запатентованными наработками. Согласно плану, все технические вопросы проекта должны быть решены ближе к окончанию 2024 года.

В данный момент сообщается о наличии у технологии открытого стандарта OneAPI, созданного усилиями Intel. Что интересно, данное программное обеспечение способно эффективно функционировать на любом "железе", предоставляя разработчикам альтернативу привычным для большинства архитектурам, таким как Nvidia CUDA.

"Мы покажем разработчикам, как можно отказаться от платформы Nvidia", — заявил Винеш Сукумар, руководитель отдела искусственного интеллекта и машинного обучения Qualcomm.

Отрицать существенное влияние Nvidia на рынок оборудования будет довольно глупой затеей. Ее успехи в области искусственного интеллекта позволили ей получать немалую прибыль, исчисляемую миллиардами долларов. Недавно компания представила новые процессоры Blackwell B200, предлагающее значительный скачок в производительности. Если говорить об одиночных усилиях Intel и AMD, имеющим собственные наработки в этой сфере, то конкурировать с компанией Nvidia у них получается весьма слабо.

Пока неясно удастся ли The Unified Acceleration Foundation стать достойным конкурентом Nvidia. Это станет понятно лишь по истечении некоторого количества времени.