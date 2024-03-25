Это последнее крупное обновление для этих устройств.

Компания OnePlus намерена не отходить от намеченного плана, касательно выпуска апдейтов для своих смартфонов, начав рассылать обновления операционной системы до актуальной Android 14, для моделей, выпущенных тремя и четырьмя годами ранее.

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Речь идет о следующих устройствах: OnePlus 8T (вышедший в 2020 году), OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Двое последних были представлены на рынке в 2021 году. Все эти три устройства объединяет тот факт, что изначально они поставлялись с Android 11, а так как производитель заявлял лишь о трех больших обновлениях Android, предназначенных для них, то выходит, что Android 14 - финальный глобальный апдейт, на который могут рассчитывать пользователи данных устройств.

Кроме новых функций, новая версия Android также принесла с собой исправления безопасности. Единственный нюанс, что только за январь 2024 года.

Что интересно, начиная с OnePlus 11, который был представлен в минувшем 2023 году, устройства компании OnePlus будут получать на одно глобальное обновление больше, то есть четыре новых версии Android. Помимо этого, расширена поддержка за счет исправлений безопасности (до 5 лет). Большую поддержку компания предоставлять не стала, аргументировав это тем, что более длительная поддержка может негативно сказаться на нормальной работе устройств (возможно замедление работы системы).