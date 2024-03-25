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Компания OnePlus намерена не отходить от намеченного плана, касательно выпуска апдейтов для своих смартфонов, начав рассылать обновления операционной системы до актуальной Android 14, для моделей, выпущенных тремя и четырьмя годами ранее.
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Речь идет о следующих устройствах: OnePlus 8T (вышедший в 2020 году), OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Двое последних были представлены на рынке в 2021 году. Все эти три устройства объединяет тот факт, что изначально они поставлялись с Android 11, а так как производитель заявлял лишь о трех больших обновлениях Android, предназначенных для них, то выходит, что Android 14 - финальный глобальный апдейт, на который могут рассчитывать пользователи данных устройств.
Кроме новых функций, новая версия Android также принесла с собой исправления безопасности. Единственный нюанс, что только за январь 2024 года.
Что интересно, начиная с OnePlus 11, который был представлен в минувшем 2023 году, устройства компании OnePlus будут получать на одно глобальное обновление больше, то есть четыре новых версии Android. Помимо этого, расширена поддержка за счет исправлений безопасности (до 5 лет). Большую поддержку компания предоставлять не стала, аргументировав это тем, что более длительная поддержка может негативно сказаться на нормальной работе устройств (возможно замедление работы системы).