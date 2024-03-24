Соответствующая функция была обнаружена во второй предварительной версии Android 15, предназначенной для разработчиков.

Благодаря выпуску второй предварительной версии Android 15, предназначенной для разработчиков, у энтузиастов появилась возможность исследовать ее вдоль и поперек, и быть может, найти новые, интересные функции.

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Одна из таких функций — возможность деактивации ограничения количества кадров в играх, которое зафиксировано на 60 к/с. При нажатии на соответствующий ползунок, данное ограничение будет снято, тем самым можно получить максимальную производительность.

Подавляющее большинство игр для ОС Android не способно работать с более чем 60 кадрами в секунду, точнее сказать имеет соответствующее ограничение. Чтобы его обойти, разработчики должны предварительно включать соответствующую настройку для каждого, конкретно взятого, устройства, что не очень удобно. Благодаря внедрению в операционную систему штатного переключателя, каждый желающий сумеет оценить возможности высокого FPS, без каких-либо проблем.

В данный момент настройка располагается в опциях разработчика. Чтобы получить к ним доступ, достаточно несколько раз нажать на номер сборки смартфона, который находится в сведениях об устройстве (чаще всего).

В первую очередь, это нововведение необходимо разработчикам для проверки работоспособности своих проектов в том случае, если в них используется высокая частота кадров.