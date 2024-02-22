Они были добавлены в игру вместе с недавним обновлением 1.9.67.

В Starfield появилась поддержка полезных технологий масштабирования разрешения с генерацией кадров (и без). Речь идет о AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), а также о схожем решении от компании Intel - Xe Super Sampling (XeSS). Они были добавлены в игру после недавнего обновления 1.9.67, направленного на внедрение в проект некоторых технических и внутриигровых изменений. В первую очередь они касаются графической составляющей. Решена проблема с графическими артефактами в момент выполнения игроком некоторых действий, а также проблема с облаками при использовании технологии NVIDIA DLSS в сбалансированном режиме. При желании, с полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте Bethesda.

реклама

Что интересно, изначально технология FSR 3 в Starfield отсутствовала (на момент выпуска игры в начале осени 2023 года), и это несмотря на то, что AMD являлась техническим партнером Bethesda относительно компьютерной версии Starfield. Скорее всего, данная технология в то время была еще не до конца готова. Сейчас, благодаря открытому коду, FSR 3 доступна всем желающим и внедряется во все большее количество различных проектов.

На текущий момент AMD FSR 3 поддерживается 12-ю различными проектами. В ближайшем будущем этот список расшириться до 28, в числе которого появится Black Myth: Wukong, запланированный к релизу ближе к концу лета, а также нашумевший Cyberpunk 2077, вышедший в 2020 году.