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В игру Starfield внедрили технологии масштабирования разрешения AMD FSR 3 и Intel XeSS
Они были добавлены в игру вместе с недавним обновлением 1.9.67.

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В Starfield появилась поддержка полезных технологий масштабирования разрешения с генерацией кадров (и без). Речь идет о AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), а также о схожем решении от компании Intel - Xe Super Sampling (XeSS). Они были добавлены в игру после недавнего обновления 1.9.67, направленного на внедрение в проект некоторых технических и внутриигровых изменений. В первую очередь они касаются графической составляющей. Решена проблема с графическими артефактами в момент выполнения игроком некоторых действий, а также проблема с облаками при использовании технологии NVIDIA DLSS в сбалансированном режиме. При желании, с полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте Bethesda.

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Что интересно, изначально технология FSR 3 в Starfield отсутствовала (на момент выпуска игры в начале осени 2023 года), и это несмотря на то, что AMD являлась техническим партнером Bethesda относительно компьютерной версии Starfield. Скорее всего, данная технология в то время была еще не до конца готова. Сейчас, благодаря открытому коду, FSR 3 доступна всем желающим и внедряется во все большее количество различных проектов.

На текущий момент AMD FSR 3 поддерживается 12-ю различными проектами. В ближайшем будущем этот список расшириться до 28, в числе которого появится Black Myth: Wukong, запланированный к релизу ближе к концу лета, а также нашумевший Cyberpunk 2077, вышедший в 2020 году.

#starfield #bethesda #amd fsr 3 #intel xess #amd fsr 3.0
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В Starfield появилась поддержка AMD FSR 3 и Intel XeSS
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