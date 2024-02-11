На это указывают усилия компании Apple по обновлению дизайна приложений, не имеющих прямой связи с Vision Pro и visionOS (например, Apple TV для tvOS 17.2).

Горячо ожидаемая восемнадцатая версия мобильной операционной системы IOS, должна принести с собой существенные изменения, как в интерфейсе, так и в функциональности. По крайней мере об этом говорит множество просочившихся в сеть слухов. Согласно одному из таких слухов, недавно появившемся в интернете, iOS 18 станет во многом похожей на visionOS.

реклама

Исходя из информации, предоставленной источником Gizmochina, дизайн iOS 18 будет иметь много общего с актуальной версией visionOS. В системе появятся более округлые формы, а также большая глубина, которая будет достигнута в основном за счет теней. Помимо этого, iOS также может получить глобальный редизайн иконок, кнопок и ползунков управления.

Кроме того, в качестве доказательства того факта, что предстоящие изменения действительно окажутся реальными, выступают усилия компании, направленные на обновление дизайна приложений, которые не имеют прямой связи с Vision Pro и visionOS (например, Apple TV для tvOS 17.2).

Надо сказать, что Apple довольно осторожно относится к своей ОС, аккуратно привнося различные изменения в оформлении и логике работы. Это связано с тем, что в компании не хотят, скажем так, "наделать шума", излишне видоизменив IOS, что может вызвать негативную реакцию со стороны пользователей. Последним заметным обновлением стала iOS 16. С того момента пользователям стала доступна настройка экрана блокировки с поддержкой мини-виджетов, а также функции быстрой смены и кастомизации обоев.