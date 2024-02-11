Она имеет непосредственное отношение к Fortnite.

Корпорация The Walt Disney Company сообщила о покупке некоторого количества акций студии Epic Games, суммарной стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Основная цель данного шага — создание новой игровой вселенной, имеющей непосредственное отношение к Fortnite.

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Судя по всему, пользователям будет предложено множество способов взаимодействия с контентом Disney. Игрокам станут доступны разнообразные персонажи и истории, которые связаны не только с Disney, а и с Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar и т. д. Их можно будет приобрести за реальные деньги.

Подробности работы будущей интеграции с Fortnite не раскрываются, однако Disney утверждает, что игрокам будет предоставлена возможность создания «собственных историй и опыта», а также возможность рассказать о своём увлечении «в фирменном стиле Disney» и делиться контентом с другими.

Генеральный директор Disney Боб Айгер (Bob Iger) охарактеризовал данное сотрудничество как наибольшее вложение компании в индустрию компьютерных игр. Оно станет толчком к развитию возможностей, необходимых для роста и расширения.

Надо сказать, что данное партнёрство отнюдь не ново. На протяжении последних нескольких лет в Fortnite уже успели появиться многие диснеевские персонажи, а в 2020-м в игре состоялся целый тематический сезон, связанный с вселенной Marvel.