Теперь число ее активных пользователей составляет 4,3 миллиона.

Потенциальный конкурент X (в прошлом Twitter) в лице социальной сети Bluesky, после его публичного запуска, который состоялся 6 февраля, стал доступен всем желающим. В связи с этим обстоятельством, в соцсети произошел наплыв новых пользователей. Всего за один день их число увеличилось более чем на один миллион и теперь составляет 4,3 миллиона. Это стало известно исходя из данных соответствующего онлайн-трекера.

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До этого момента в Bluesky возможно было зарегистрироваться исключительно посредством приглашения (от друга или кого-то еще) или путем подачи заявки (в этом случае пользователю приходилось тратить время на ожидание). Тогда количество зарегистрированных пользователей держалось в районе трех миллионов.

В данный момент команда разработчиков Bluesky занимается привлечением как можно большего числа активных пользователей и осуществляет меры, которые помогут поднять активность тех, кто уже давно зарегистрировался, однако по каким-то причинам редко что-то выкладывал или реагировал на чужие публикации.

Ключевой особенностью соцсети является то, что она основана на открытом протоколе Authenticated Transport Protocol (AT), обеспечивающим ее децентрализацию. Ее код находится в открытом доступе, поэтому каждый желающий имеет возможность разузнать о ней поподробнее, к примеру, как идет процесс ее разработки или разобраться в вопросах ее функционирования. В дальнейшем это позволит пользователям "создавать собственные версии Bluesky" со своими правилами и алгоритмами.