Вероятнее всего, новый браузер станет доступен для установки в марте, когда Европейский закон о цифровых рынках вступит в силу.

Компания Opera планирует запустить новый браузер с возможностями искусственного интеллекта, который предназначен для устройств с операционной системой iOS. На данный шаг компания пошла в связи с предстоящим изменением Европейского закона о цифровых рынках, который непосредственно коснется компанию Apple. Данной информацией поделился источник TechCrunch.

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Согласно недавним сведениям, компания Apple в скором времени разрешит пользователям IOS-устройств использовать любые сторонние браузеры (не имеющие ничего общего с Safari). Этого нововведения требует Европейский закон о цифровых рынках (DMA). Получается, что в дальнейшем у разработчиков появится возможность создавать браузеры, не основанные на WebKit, для системы IOS.

Предстоящий браузер компании Opera будет построен на собственном программном коде и оснащен новомодными фишками ИИ. Он станет альтернативой Safari для европейских пользователей, имеющих в своем распоряжении iOS-устройства.

Пока что, Apple запрещает использование в IOS сторонних браузеров, не построенных на основе WebKit. Это противоречит требованиям DMA, а значит у компании нет выбора, кроме как разрешить в будущем установку соответствующих программ, а также IOS-приложений с встроенным браузером, предназначенным для отображения веб-страниц непосредственно с самого приложения.

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Вероятнее всего, новый браузер станет доступен для установки в марте, так как именно в этом месяце DMA вступит в силу.