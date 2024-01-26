Это стало ясно из обращения к сотрудникам гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer).

Существенно подорожавшая компания Microsoft, чья стоимость теперь превышает 3 триллиона долларов, намерена осуществить очередную волну увольнений. Она затронет порядка 1900 сотрудников, которые работают в видеоигровом подразделении Microsoft Gaming. О том, что данному событию не миновать, стало ясно из обращения к сотрудникам гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer).

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Данное число, а именно 1900, это довольно-таки не малая часть от общего числа сотрудников, которых точно не меньше 22 тысяч. Если говорить в процентах, то это 8% штата Microsoft Gaming. В большей мере "пострадает" купленная Microsoft за 68,7 миллиарда долларов Activision Blizzard, однако кроме нее, сокращения коснутся также Xbox и ZeniMax (Bethesda).

Кроме того, имеются сведения, что Blizzard Entertainment покидают президент Майк Ибарра (Mike Ybarra) и соучредитель Аллен Адам (Allen Adham). Это говорит о том, что неназванному симулятору выживания в новой вселенной выйти не суждено.

Согласно заявлениям Спенсера, без увольнений обойтись увы нельзя, ведь Microsoft Gaming и Activision Blizzard стремятся осуществить жизнеспособную структуру расходов, что должно позитивно отразится на "растущем бизнесе" компании.

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Тем сотрудникам, которым пришлось вынуждено покинуть свои рабочие места, (согласно обещаниям Спенсера) полагается полная поддержка, гарантирующая "выходное пособие, соответствующее местному трудовому законодательству".