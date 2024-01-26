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Существенно подорожавшая компания Microsoft, чья стоимость теперь превышает 3 триллиона долларов, намерена осуществить очередную волну увольнений. Она затронет порядка 1900 сотрудников, которые работают в видеоигровом подразделении Microsoft Gaming. О том, что данному событию не миновать, стало ясно из обращения к сотрудникам гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer).
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Данное число, а именно 1900, это довольно-таки не малая часть от общего числа сотрудников, которых точно не меньше 22 тысяч. Если говорить в процентах, то это 8% штата Microsoft Gaming. В большей мере "пострадает" купленная Microsoft за 68,7 миллиарда долларов Activision Blizzard, однако кроме нее, сокращения коснутся также Xbox и ZeniMax (Bethesda).
Кроме того, имеются сведения, что Blizzard Entertainment покидают президент Майк Ибарра (Mike Ybarra) и соучредитель Аллен Адам (Allen Adham). Это говорит о том, что неназванному симулятору выживания в новой вселенной выйти не суждено.
Согласно заявлениям Спенсера, без увольнений обойтись увы нельзя, ведь Microsoft Gaming и Activision Blizzard стремятся осуществить жизнеспособную структуру расходов, что должно позитивно отразится на "растущем бизнесе" компании.
Тем сотрудникам, которым пришлось вынуждено покинуть свои рабочие места, (согласно обещаниям Спенсера) полагается полная поддержка, гарантирующая "выходное пособие, соответствующее местному трудовому законодательству".