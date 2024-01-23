Судя по всему это планшет среднего сегмента.

В популярном бенчмарке Geekbench протестировали одно неизвестное устройство, которое исходя из обнародованных характеристик, должно представлять собой планшет среднего сегмента от компании Samsung.

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На имеющемся изображении не самого высокого качества можно рассмотреть достаточно подробные характеристики данного устройства.

Видно, что номер модели будущего планшета - SM-P620. Судя по всему он будет построен на базе мобильного процессора Exynos 1280. Это довольно производительный чипсет, построенный по 5 нанометровому техпроцессу, имеющий в своем распоряжении два высокопроизводительных ядра и шесть энергоэффективных ядер.

Устройство сумело набрать 930 баллов в одноядерном и 1843 балла в многоядерном тесте, соответственно. Предполагаемый объем ОЗУ должен составить 4 ГБ, что по современным мерках, конечно, не очень много. Из коробки планшет будет оснащаться наиболее актуальной операционной системой - Android 14.

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Надо сказать, что его появление в Geekbench говорит только об одном, его точно выпустят до конца 2024 года. Конечно, официальную дату выхода сейчас не называют, впрочем, как и возможное название данного гаджета. В связи с этим, нужно просто набраться терпения и подождать, пока этот планшет не появится на всех мировых рынках.