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Breadly
Apple может разрешить бесконтактную оплату на IOS-устройствах, используя для этого другие приложения
Об этом заявили в пресс-релизе Европейской комиссии

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В скором времени компания Apple предоставит пользователям возможность совершать бесконтактные оплаты, используя для этого устройства под управлением операционной системы iOS. Оплата будет осуществляться через мобильные кошельки и платежные сервисы других провайдеров в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Это позволит снять все опасения Европейской комиссии (ЕК), которые, так или иначе, связаны с конкуренцией. Об этом заявили в пресс-релизе ЕК.

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Получается, что владельцам устройств будет предоставлен выбор, какую платежную систему использовать, то есть необязательно это должны быть Apple Pay или Apple Wallet. Плата со сторонних провайдеров при этом взиматься не будет. Также пользователям предоставится возможность приобретения товаров с помощью привычных для них приложений, даже если они находятся за пределами ЕЭЗ.

ЕК в течение месяца будет ждать комментариев от заинтересованных сторон, касательно этой уступки, а также остальных, которые предложены Apple для урегулирования всяческих опасений. К ним можно отнести добавление новых функций и создание механизма разрешения споров. Данные уступки будут оставаться в силе на протяжении 10 лет.

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Двумя годами ранее, а точнее в мае 2022 года, комиссия предупредила компанию из Купертино, выдвинув свое преждевременное заключение. Оно обязывает разрешить бесконтактную оплату на IOS-устройствах, используя для этого приложения третьих лиц. В случае его невыполнения будет идти речь о нарушении законодательства Европейского союза.

#apple #ios #apple pay #apple wallet
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