Получается, что даже покупка приложений за реальные деньги, не гарантирует их сохранность.

Компания Google, как оказалось, вполне способна удалять различные приложения и игры прямиком с устройств пользователей. Никаких гарантий не дает даже их приобретение за реальные деньги.

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В данной ситуации оказались пользователи устройств на базе ОС Android, которые приобрели Wayward Souls - классическую ролевую игру 2014 года выпуска. Ее удалили, как в Google Play, так и на смартфонах пользователей. Если попытаться зайти на ее официальную страницу в магазине, то ничего кроме ошибки 404 там найти не удастся. При этом, на остальных платформах, игра все еще остается доступной для установки.

В Google Play Wayward Souls имела достаточно низкий рейтинг. Всего 4 звезды. Что касается общего количества скачиваний, то оно переваливает за 100 тысяч. Из этого следует, что она могла исчезнуть с более чем 100 тысяч смартфонов. Никакого предупреждения, информирующем об удалении приложения, разумеется, не последовало.

Зачастую, такому внезапному удалению подлежат различные вредоносные или проблемные приложения. Однако даже в таком случае в Google заявляли, что несмотря на удаление, какой-либо, вредоносной программы, пользователи все также могли использовать ее на своих устройствах. Судя по всему до сегодняшнего момента.

Кроме того, в Reddit сообщили об исчезновении и других игр. Сложно сказать, насколько правдива данная информация, однако после данного инцидента, она звучит вполне себе правдоподобно.

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По оценкам Android Police (информация не самая актуальная — на июнь 2022 года) из Google Play, а значит и из устройств пользователей, было удалено порядка 300 игр.