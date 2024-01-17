Это означает, что Epic Games не сможет вернуться в App Store, а Apple не вернет Fortnite на платформу iOS

Верховный суд США не намерен рассматривать антимонопольный иск компании Epic Games, который является издателем игры Fortnite, против корпорации Apple. Выходит, что предыдущее решение в пользу компании из Купертино все также остается в силе, правда с некоторыми оговорками. Об этом сообщает The Verge.

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Данный спор начался еще в 2020 году, когда Epic Games внедрила собственную платежную систему в игру Fortnite, при этом обходя комиссию App Store. Apple отреагировала на это удалением игры из своего магазина, в свою очередь Epic подала в суд по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства.

Тогда судьи оказались на стороне Epic и признали действия Apple антиконкурентными и обязали разрешить разработчикам информировать пользователей об альтернативных платежах. Однако Apple не стала спешить с внедрением этих изменений, по крайне мере на время апелляции.

Недавнее решение Верховного суда подразумевает следующее: Apple должна пересмотреть правила и разрешить обход своей комиссии. Что касается Epic Games, то она потерпела поражение в попытке вернуться в App Store и заставить Apple вернуть Fortnite на платформу iOS.

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Генеральный директор Epic Тим Суини охарактеризовал данное решение как печальное и призвал разработчиков информировать клиентов об альтернативных платежах. В свою очередь Apple от комментариев воздержалась.