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Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) заявила о грядущем массовом производстве новых тактических управляемых ракет Chungum, которое продлится 7 лет, с 2024 по 2031 год.
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Ракеты Chungum, (их второе наименование - TAipers), должны прийти на замену уже существующим противотанковым ракетам TOW, которые были произведены в США, находящихся в арсенале корейской армии.
Ракеты Chungum создавались совместно с Агентством развития обороны, а также производителем оборонной и аэрокосмической продукции Hanwha. Их запуск осуществляется с помощью легких ударных вертолетов или наземных платформ.
Они оснащены передовой визуальной и инфракрасной двухрежимной системой самонаведения для дневных и ночных операций, TAipers обладают оптоволоконными возможностями передачи данных и работой Man-In-The-Loop (MITL). Такой функционал позволит операторам проводить миссии по нанесению ударов по целям как на линии прямой видимости (LOS), так и при отсутствии таковой (NLOS).
Кроме того, недавние отчеты свидетельствуют о проведении испытаний вышеописанных ракет Египтом, что намекает на их потенциальный широкомасштабный импорт в ближайшем будущем.