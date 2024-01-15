Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breadly
В политике использования ChatGPT изменился пункт о применении чат-бота в военных целях
Он стал более обобщающим, что намекает на вероятную попытку компании-разработчика ChatGPT наладить контакты с Пентагоном и американской разведкой.

реклама

Недавно в политике использования ChatGPT произошло одно любопытное изменение. В соответствующей странице, где прописаны правила использования популярного чат-бота с генеративным ИИ, видоизменился один важный пункт, содержащий информацию о применении ChatGPT в военных целях. В нем было прямо указано, что любая деятельность, связанная с высокими рисками физического вреда, куда можно включить разработку оружия или что-либо, связанное с военными действиями и т. д., была запрещена. Теперь в этом же пункте присутствует лишь одно положение о неприменении нейросети для причинения вреда себе или окружающим (производство или использование оружия, разумеется, также остается под запретом).

реклама

Об этом событии сообщили в издании The Intercept.

В OpenAI объяснили, что это позволит сделать правила использования ChatGPT более простыми для понимания, отдельно отметив, что формулировка «не причинять вред себе и окружающим» может трактоваться максимально широко.

О чем это может говорить? Эксперты сходятся во мнении, что это может быть попытка компании-разработчика наладить контакты с Пентагоном и американской разведкой. «Вероятно, такая политика использования ChatGPT исключает ассоциации с военной отраслью и боевыми операциями, уделяя особое внимание оружию», — предположила член Международного комитета по контролю над роботизированным вооружением Люси Сучман.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако специалисты утверждают, что даже наличие всех вышеописанных запретов, практически никак не скажется на деятельности армии, то есть, задачи, связанные с проведением боевых действий и насилием, все равно будут выполняться.

#пентагон #чат-бот #chagpt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Найдена картинка, которая ломает ChatGPT
В Пентагоне сообщили недостаточном контроле передаваемой Украине военной помощи
Пентагон три дня держал втайне от Джо Байдена и Конгресса госпитализацию министра обороны США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
19
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
11
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
39
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
14
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
1
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
2
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Немецкий концерн Rheinmetall приступает к серийному производству зенитного комплекса Skyranger 30
1
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Science: Множество древних городов обнаружены в тропических лесах Амазонки
1
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
Кастомные карты GeForce RTX 4070 SUPER появились в розничных магазинах по цене до 650 долларов
1
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
1

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
138
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
18
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
33
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
7
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
10
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
Как Америка вытесняет Китай из интернета
2
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
2
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
113

Сейчас обсуждают

glavhyilo
16:00
северная корея,там много куриных яиц есть дешёвых.
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Артём Николаев
15:57
Хазина знаю, Рябов(?) это какой?
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
glavhyilo
15:57
оборона страны это называется,вокруг много врагов просто и надо их на место всегда ставить тут.
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
kitava
15:57
С яйцами госторбайтеры, которые работали на производствах стали в позу и потребовали увеличить зарплату в соответсвии с курсом доллара. Производители яиц тоже стали в позу. Получили локальный дефицит....
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Чато -- Бот
15:56
>В Украине... В дупе... Птичка на хвосте ещё утром принесла, что оба наших борта благополучно приземлились, не смотря на полученные повреждения. ФФ - с вероятностью 99%.
В Украине заявили о сбитом самолёте РФ А-50 – эксперты уже изучают версию дружественного огня
dima0782
15:54
Какой же ты далёкий.
Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний
kitava
15:53
Инфляция в России вызванна исключительно удорожанием доллара. Это всё печально, но это уже отыгранно. Летом не будет никакой инфляции. Если рубль вернётся к 75 за бакс не будет никакой инфляции.
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Алексей Соколов
15:53
Бред дебила а не статья... У многих моих знакомых сборки на I3-10100(10105) с видюхами уровня 1060. Игры играются без проблем. Да, не на ультра 4К, с фпс 100+, но FHD на средних (в онлайн играх на выс...
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
glavhyilo
15:52
северокорейцы говорят,у них этих куриных яиц,завались просто,щас не бусь договор какой-нибудь тут заделают с ними.
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Михаил Иванович
15:52
Сергей Гуриев Дмитрий Потапенко
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем