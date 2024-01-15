Он стал более обобщающим, что намекает на вероятную попытку компании-разработчика ChatGPT наладить контакты с Пентагоном и американской разведкой.

Недавно в политике использования ChatGPT произошло одно любопытное изменение. В соответствующей странице, где прописаны правила использования популярного чат-бота с генеративным ИИ, видоизменился один важный пункт, содержащий информацию о применении ChatGPT в военных целях. В нем было прямо указано, что любая деятельность, связанная с высокими рисками физического вреда, куда можно включить разработку оружия или что-либо, связанное с военными действиями и т. д., была запрещена. Теперь в этом же пункте присутствует лишь одно положение о неприменении нейросети для причинения вреда себе или окружающим (производство или использование оружия, разумеется, также остается под запретом).

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Об этом событии сообщили в издании The Intercept.

В OpenAI объяснили, что это позволит сделать правила использования ChatGPT более простыми для понимания, отдельно отметив, что формулировка «не причинять вред себе и окружающим» может трактоваться максимально широко.

О чем это может говорить? Эксперты сходятся во мнении, что это может быть попытка компании-разработчика наладить контакты с Пентагоном и американской разведкой. «Вероятно, такая политика использования ChatGPT исключает ассоциации с военной отраслью и боевыми операциями, уделяя особое внимание оружию», — предположила член Международного комитета по контролю над роботизированным вооружением Люси Сучман.

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Однако специалисты утверждают, что даже наличие всех вышеописанных запретов, практически никак не скажется на деятельности армии, то есть, задачи, связанные с проведением боевых действий и насилием, все равно будут выполняться.