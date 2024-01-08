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Есть ли жизнь на марсе? Данный вопрос беспокоит умы ученых уже более ста лет. За это время накопилось множество различных фактов, косвенно указывающих на наличие жизни в недрах или же поверхности красной планеты.
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И вот недавно, в очередной раз, появились новые результаты одного из исследований, которые с некой вероятностью допускают существование жизни в подповерхностной зоне Марса. Как оказалось, данная зона содержит породные образования, насыщенные такими элементами как железо и магний. Они имеют очень важную роль в создании пригодной среды для существования.
С помощью компьютерной программы Geochemist's Workbench ученым, посредством моделирования химических реакций в различных участках красной планеты (местах падения метеоритов, озеро Езеро, разносоставные марсианские воды), удалось доказать наличие на поверхности красной планеты слюдовидных минералов, вроде серпентина. Обследования с орбиты планеты, аппаратом CRISM, полностью подтверждают расчеты на практике.
О чем это говорит? Это говорит о наличии в недалеком прошлом планеты водной активности, а также постоянном источнике энергии, который вполне способен обеспечивать необходимые условия для существования микроорганизмов.
Кроме того, был составлен список минералов, с помощью которых можно определять и исследовать процессы, имеющие непосредственное отношение к воде и все что с ней связано (к примеру — микроорганизмы). Данная информация крайне полезна, так как она необходима для выбора оптимальных мест для дальнейших исследований марсианской астробиологии.
Все это в совокупности с остальными исследованиями поможет ученым глубже разобраться в вопросах, касающихся наличия жизни, в тех или иных участках (просторы, недры и атмосфера) красной каменистой планеты.