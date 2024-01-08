В ходе нового исследования, коснувшегося подповерхностных зон Марса, ученые подтвердили наличие в них слюдовидных минералов, указывающих на недавнюю водную активность на поверхности планеты.

Есть ли жизнь на марсе? Данный вопрос беспокоит умы ученых уже более ста лет. За это время накопилось множество различных фактов, косвенно указывающих на наличие жизни в недрах или же поверхности красной планеты.

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И вот недавно, в очередной раз, появились новые результаты одного из исследований, которые с некой вероятностью допускают существование жизни в подповерхностной зоне Марса. Как оказалось, данная зона содержит породные образования, насыщенные такими элементами как железо и магний. Они имеют очень важную роль в создании пригодной среды для существования.

С помощью компьютерной программы Geochemist's Workbench ученым, посредством моделирования химических реакций в различных участках красной планеты (местах падения метеоритов, озеро Езеро, разносоставные марсианские воды), удалось доказать наличие на поверхности красной планеты слюдовидных минералов, вроде серпентина. Обследования с орбиты планеты, аппаратом CRISM, полностью подтверждают расчеты на практике.

О чем это говорит? Это говорит о наличии в недалеком прошлом планеты водной активности, а также постоянном источнике энергии, который вполне способен обеспечивать необходимые условия для существования микроорганизмов.

Кроме того, был составлен список минералов, с помощью которых можно определять и исследовать процессы, имеющие непосредственное отношение к воде и все что с ней связано (к примеру — микроорганизмы). Данная информация крайне полезна, так как она необходима для выбора оптимальных мест для дальнейших исследований марсианской астробиологии.

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Все это в совокупности с остальными исследованиями поможет ученым глубже разобраться в вопросах, касающихся наличия жизни, в тех или иных участках (просторы, недры и атмосфера) красной каменистой планеты.