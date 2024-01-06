Издание Android Authority обнаружило в коде приложения ChatGPT некоторые компоненты, явно указывающие на данную функцию.

Официальное мобильное приложение ChatGPT, по всей видимости, скоро сможет выполнять функции виртуального ассистента на устройствах с операционной системой Android. Его можно будет использовать вместо привычного Google Ассистента. Данной информацией поделилось издание Android Authority. Как оказалось, в коде соответствующего приложения обнаружились некоторые компоненты, явно указывающие на данную функцию.

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В приложении ChatGPT версии 1.2023.352 присутствует действие под названием com.openai.voice.assistant.AssistantActivity. По умолчанию оно выключено, однако после его включения, приложение можно выбрать цифровым помощником вместо Google Assistant.

Что же предложит данная функция? Теперь ChatGPT можно будет запустить в роли ассистента независимо от режима навигации: если в системе используется навигация, состоящая из трех кнопок, то для запуска нового ассистента необходимо удерживать кнопку "Домой"; если же работает жестовая навигация, то достаточно будет сделать свайп из нижнего угла вверх. После этих манипуляций, анимированный интерфейс голосового ввода будет отображаться поверх текущего приложения.

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В данный момент нет никакой конкретной информации когда OpenAI планирует внедрить эту возможность официально.