Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breadly
Приложение ChatGPT для Android можно будет использовать в качестве замены Google Ассистента
Издание Android Authority обнаружило в коде приложения ChatGPT некоторые компоненты, явно указывающие на данную функцию.

реклама

Официальное мобильное приложение ChatGPT, по всей видимости, скоро сможет выполнять функции виртуального ассистента на устройствах с операционной системой Android. Его можно будет использовать вместо привычного Google Ассистента. Данной информацией поделилось издание Android Authority. Как оказалось, в коде соответствующего приложения обнаружились некоторые компоненты, явно указывающие на данную функцию.

реклама

В приложении ChatGPT версии 1.2023.352 присутствует действие под названием com.openai.voice.assistant.AssistantActivity. По умолчанию оно выключено, однако после его включения, приложение можно выбрать цифровым помощником вместо Google Assistant.

Что же предложит данная функция? Теперь ChatGPT можно будет запустить в роли ассистента независимо от режима навигации: если в системе используется навигация, состоящая из трех кнопок, то для запуска нового ассистента необходимо удерживать кнопку "Домой"; если же работает жестовая навигация, то достаточно будет сделать свайп из нижнего угла вверх. После этих манипуляций, анимированный интерфейс голосового ввода будет отображаться поверх текущего приложения.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В данный момент нет никакой конкретной информации когда OpenAI планирует внедрить эту возможность официально.

#android #chatgpt #google assistant
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ChatGPT может заменить Google Assistant на телефонах Android
ChatGPT может стать ассистентом по умолчанию на Android
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
7
Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
82
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
1
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
13
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
1
Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
7
Samsung делает неожиданное бесплатное предложение каждому пользователю Galaxy S24
2
Huawei представляет собственную операционную систему HarmonyOS
3
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
3
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
Samsung хочет избавиться от людей на своих заводах по производству чипов к 2030 году
+
Dogecoin (DOGE) упал на 15%
+
Компания AnTuTu назвала смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи
2
Загадочный заказчик попросил украсить и без того дорогой гиперкар карбоном и 24-каратным золотом
1
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
3
Бренд Plextor прекратил свое существование — аналогичная участь ранее постигла OCZ
2
Ziggymoto разработала концепт мотоцикла-трансформера «5 в 1»
+
Подразделения получили модернизированные танки Т-80 БВМ
+
Стали известны самые производительные Android-смартфоны по версии AnTuTu
2

Популярные статьи

О советском ударном самолёте МиГ-27
4
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
82
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
87
MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
9
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
60
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
12
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
15
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
8
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
4

Сейчас обсуждают

Waramagedon
11:15
Расходы Роскосмоса кратно ниже, не нужно выдумывать. Именно коммерческий и технологический успех толкает клиентов Роскосмоса к заключению контрактов.
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
-=metallist=-
11:14
А их никто не спрашивает. Но что то этот чиновник слишком много о себе возомнил, чтобы ради него или его родственников пендосы начали что то изменять в санкционной политике.
Кадыров предложил Западу снять с его родственников санкции в обмен на украинских военнопленных
century84
11:14
Больше напоминает снаряд ПМВ для гаубицы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4. Хохлам не в первой желаемое за действительное выдавать.
В Киеве показали целую боеголовку от "Кинжала" – Но ведь раньше было заявлено, что их все "сбили"
glavhyilo
11:13
ракета летит в облаке плазмы,от высокой скорости нагрев до плазмы идёт вокруг неё.А как известно плазма не проводит радиосигналы,но тем не менее ракета управляется по радиосигналу,а вот как никто не з...
В Киеве показали целую боеголовку от "Кинжала" – Но ведь раньше было заявлено, что их все "сбили"
-=metallist=-
11:13
А что это с них так дымок идет? На что намекают?
FSP представила новую линейку корпусов CUT593
Александр Пурвин
11:12
А что они будут разминировать отступая тылы?
ВСУ получат от Словакии универсальную машину разминирования UOS Bellarty
Артемий Черных
11:12
Уже лет 15 балаболят былинные прорывы по теме СМП. А их нет и быть не может.
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
-=metallist=-
11:12
На 3й фотке реклама лопат Fiskars))
В Киеве показали целую боеголовку от "Кинжала" – Но ведь раньше было заявлено, что их все "сбили"
Waramagedon
11:11
Поляки влезут когда все переместиться ближе к западу, к гадалке не ходи.
GeForce RTX 4090D поступит в продажу 20 января
-=metallist=-
11:11
А она скупку не разнесет?
В Киеве показали целую боеголовку от "Кинжала" – Но ведь раньше было заявлено, что их все "сбили"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем