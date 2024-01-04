Устройство получит емкую батарею на 10 000 мА·ч и поддержку 120-ваттной быстрой зарядки

Компания Xiaomi в скором времени должна представить флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Не исключено, что вместе с ним могут быть также представлены планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro.

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Свежая утечка раскрывает некоторые подробности, касательно характеристик одного из будущих устройств. Речь идет о Xiaomi Pad 7 Pro. Если говорить более точно, стало известно, какую батарею получит данный планшет. Ожидаемая емкость батареи составит 10 000 мА·ч. Также устройство будет оснащено поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Что касается остальных характеристик, которые стали известны несколько ранее, то тут ситуация следующая: Xiaomi Pad 7 Pro, вероятно, получит LCD-экран с диагональю 10 дюймов и разрешением 1480 x 2367 пикселей, а также высокую частоту обновления дисплея в 144 Гц. В основе планшета будет лежать производительный мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а также 12 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти в максимальной комплектации - 512 ГБ.

Оба устройства будут работать под управлением операционной системы Android 14 с обновленной фирменной оболочкой компании HyperOS, которая пришла на смену MIUI.

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Ожидается, что компания представит все вышеперечисленные устройства во втором квартале текущего года.