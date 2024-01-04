В свежем рейтинге лидирует новинка известного китайского производителя - OnePlus 12

Обнародован свежий рейтинг наиболее производительных смартфонов под управлением операционной системы Android по версии AnTuTu.

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Лидером рейтинга оказался новоиспеченный флагман известного китайского бренда - OnePlus 12, который был представлен совсем недавно - 5 января.

Данный смартфон может похвастать поистине впечатляющими характеристиками. В его основе новейший мобильный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также 24 ГБ быстрой оперативной памяти типа LPDDR5X. Встроенной памяти в нем (в топовой версии) - 1 ТБ типа UFS 4.0. Одним словом, неудивительно, что лидерство досталось именно этому смартфону.

Что касается второго и третьего места, то здесь ситуация следующая: вторым оказался Vivo X100, а третьим iQOO Neo9 Pro. Они построены на базе одного и того же процессора - MediaTek Dimensity 9300. По этой причине разница между ними минимальна. Что интересно, между первым и вторым местом также практически нет разницы. Это указывает на весьма схожую производительность между двумя флагманскими платформами компаний Qualcomm и MediaTek.

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Десятку мощнейших устройств замыкают смартфоны от компании Xiaomi - Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Они являются первыми устройствами на рынке, которые имеют в своем распоряжении процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.