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Несмотря на выход самого доступного iPhone SE 2020, основное внимание пользователей по всему миру скованно, очевидно, на самых флагманских и передовых смартфонах компании. Разумеется, речь идет о линейке iPhone 12, которую, по традиции, должны представить осенью этого года. По последним данным, преемник iPhone 11 Pro получит массу улучшений – вы ими приятно удивитесь.

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Материал с ресурса EverythingApplePro Дисплей и частота обновления Одним из главных изменений в iPhone 12 станет новый дисплей с частотой обновления 120 герц. Технология будет адаптивной и максимально схожей с используемой в актуальной линейке iPad Pro с аналогичной частотой развертки. Адаптивная смена частоты подразумевает, что iPhone будет автоматически изменять показатели обновления кадра на основе отображаемого контента от 24 до 120 герц. Такое решение лучшим образом сказывается на автономности гаджета. Одним из главных изменений в iPhone 12 станет новый дисплей с частотой обновления 120 герц. Технология будет адаптивной и максимально схожей с используемой в актуальной линейке iPad Pro с аналогичной частотой развертки. Адаптивная смена частоты подразумевает, что iPhone будет автоматически изменять показатели обновления кадра на основе отображаемого контента от 24 до 120 герц. Такое решение лучшим образом сказывается на автономности гаджета.

Автономность

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Очевидно, новая линейка смартфонов от Apple будет поддерживать сети пятого поколения, что также должно отразиться на энергопотреблении не лучшим образом. Именно поэтому компания разработала новую L-образную батарею с большей емкостью.

Улучшенный Face ID

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По слухам, новые iPhone получат уменьшенную «челку» - ранее сообщалось, что компания активно работает в уменьшении площади, занимаемом датчиками TrueDepth и сканером Face ID. Сама технология распознавания лица также претерпит изменения. Сканер будет работать под еще более широким углом обзора, а также научится запоминать разные части лиц пользователей. Если сегодня для идентификации пользователя Face ID требуется вся поверхность лица, то в iPhone 12 для этого достаточно будет лишь участка глаз со лбом.

Ранее мы писали о том, что ввиду последних событий, Face ID с iOS 13.5 научится распознавать маски на лице. С новыми алгоритмами в iPhone 12 устройства могут быть разблокированы, даже если пользователь будет находиться в маске.

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Остальные новшества

По последним данным, основная камера получит 3х-кратный оптический и 30х-кратный цифровой зум. Последнее может быть реализовано благодаря более производительному чипу Apple A14.

Преемники iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получат новый темно-синий цвет, который придет на замену темно-зеленому. Останется ли стекло матовым – пока неясно.