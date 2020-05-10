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На протяжении последних лет компания предлагала пользователям лишь один вариант беспроводной гарнитуры. Внутриканальные AirPods и AirPods Pro славятся легкостью и удобством использования, однако качество звука даже в последних не может угодить меломанам и истинным фанатам качественного звучания. Недавно в Сети появилась новая информация о первых накладных наушниках от Apple, и она может вас удивить.

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По последним данным, Apple работает над первыми премиальными накладными наушниками. Ранее в интернет просачивались данные об AirPods X, но никакой информации о продукте представлено не было. Сегодня же появилась подтверждённое название наушников - AirPods Studio. Ожидается, что девайс получит активное шумоподавление, большие и качественные спикеры и, соответственно, весьма серьезный ценник.

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Поводом для этой новости стал небезызвестный в Сети Джон Прессер ( @Jon Prosser ). Ранее он уже отличался правдивыми сливами касательно будущих продуктов Apple, а также совсем недавно рассказал о будущих Apple Watch Series 6 – материал об этом есть на нашем сайте.

По словам Джона, AirPods Studio разрабатываются под кодовым названием B515. Наушники будут состоять из нескольких магнитных модулей, которые можно будет менять исходя из своих эстетических предпочтений. Подразумевается, что дизайн новых AirPods можно будет кастомизировать на разные случаи жизни, как ремешки в Apple Watch: для уличной пробежки одно, а для работы – другое. По качеству звука, шумоподавлению и времени автономной работы AirPods Studio должны значительно превосходить доступные на сегодняшний день AirPods Pro.

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Стоимость гарнитуры составит от $349 без учета налога штата. Официальный анонс, по слухам, может произойти уже 22 июня в рамках онлайн-конференции WWDC 2020.