Представлены Meizu HD 60: беспроводные наушники с шумоподавлением за $155
В рамках презентации новой флагманской серии смартфонов Meizu 17, компания также представила новую беспроводную гарнитуру для любителей качественного звука – Meizu HD 60. Беспроводные наушники с шумоподавлением и всего за $155 – выглядит крайне привлекательно.
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Наушники получили 40-миллиметровые спикеры с бериллиевым покрытием. Последнее должно положительно отразиться на опыте использования, ведь за счет высокой жесткости бериллия было значительно уменьшено движение диафрагмы. Благодаря этому были уменьшены и многочисленные искажения звука. По словам представителей, такое решение является настоящим открытием для Meizu, и компания уверена в своей разработке.
рекламаКроме того, в столь относительно бюджетных наушниках присутствует и технология активного шумоподавления, разработанного компанией Sony. За беспроводное соединение отвечает Qualcomm, разработав для HD 60 новый модуль Bluetooth. Заряжается гарнитура при помощи USB Type-C кабеля. О времени автономной работы и емкости аккумулятора, к сожалению, никакой информации нет.
Продажи в фирменных магазинах Meizu запланированы уже во второй половине сегодняшнего дня. Стоимость наушников оценивается в 1099 юаней (примерно $155 или 11 390 рублей).
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