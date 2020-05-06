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Второй складной смартфон южнокорейской компании был представлен в феврале текущего года и был принят весьма посредственно – большинство людей не поняли, а для чего такой девайс нужен. Однако, даже несмотря на это, Samsung удалось только лишь за март продать более 230 000 устройств Galaxy Z Flip по всему миру.

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Ранее мы рассказывали, что рынок мобильных гаджетов переживает далеко не лучшие времена из-за распространения вируса COVID-19 во всем мире. Более того, именно Samsung входит в ряды наиболее пострадавший компаний на первый и второй кварталы текущего года. Несмотря на это, компании удалось продать столь весомое количество смартфонов: 230 000 единиц Galaxy Z Flip, что на 56,1% выше показателей за аналогичный период в прошлом году.

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Первый складной серийный смартфон, Samsung Galaxy Fold, никак не может похвастаться хотя бы приближенными показателями к «раскладушке». Хотя, вероятно, связано это в первую очередь с неудачной попыткой старта продаж в начале прошлого года и огромному количеству брака.

Рынок складных устройств сегодня намечен на очень небольшую нишу пользователей, готовых отдать за необычное устройство свыше $2000 (официальная стоимость Galaxy Fold в России – 159 990 рублей). Поэтому именно дынные устройства не особо заметят проблем, связанных с пандемией.

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