Samsung продала свыше 230 000 складных Galaxy Z Flip за месяц
Второй складной смартфон южнокорейской компании был представлен в феврале текущего года и был принят весьма посредственно – большинство людей не поняли, а для чего такой девайс нужен. Однако, даже несмотря на это, Samsung удалось только лишь за март продать более 230 000 устройств Galaxy Z Flip по всему миру.
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Ранее мы рассказывали, что рынок мобильных гаджетов переживает далеко не лучшие времена из-за распространения вируса COVID-19 во всем мире. Более того, именно Samsung входит в ряды наиболее пострадавший компаний на первый и второй кварталы текущего года. Несмотря на это, компании удалось продать столь весомое количество смартфонов: 230 000 единиц Galaxy Z Flip, что на 56,1% выше показателей за аналогичный период в прошлом году.
рекламаПервый складной серийный смартфон, Samsung Galaxy Fold, никак не может похвастаться хотя бы приближенными показателями к «раскладушке». Хотя, вероятно, связано это в первую очередь с неудачной попыткой старта продаж в начале прошлого года и огромному количеству брака.
Рынок складных устройств сегодня намечен на очень небольшую нишу пользователей, готовых отдать за необычное устройство свыше $2000 (официальная стоимость Galaxy Fold в России – 159 990 рублей). Поэтому именно дынные устройства не особо заметят проблем, связанных с пандемией.
рекламаДругое дело более привычные всеми, монолитные гаджеты. Так, продажи флагманских смартфонов серии Galaxy S20 снизились более чем на 35% в сравнение с прошлогодними показателями устройств Galaxy S10. В связи с этим компании пришлось даже сократить заказы компонентов для производства своих смартфонов.
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