COVID-19: Samsung сокращает заказы компонентов смартфонов на 50%
Пандемия коронавирусной инфекции охватила весь мир, затронув несколько миллионов человек. Предприятия также переживают не самые лучшие времена, а компания Samsung относится к наиболее пострадавшим мировым компаниям. Согласно официальному отчету, компания сократила количество заказов комплектующих для своих мобильных устройств на целых 50%.
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Стоит отметить, первый квартал текущего года для южнокорейской компании выдался весьма удачно. За первые три месяца бренду удалось превысить прогнозируемый план продаж флагманской серии Galaxy S20 и складного Galaxy Z Flip. Однако ближайшие месяцы обещают быть очень трудными для компании, и вот почему.
рекламаС момента распространения COVID-19 по всему миру, Samsung была вынуждена сократить свои производственные мощности в Южной Корее, Индии и Бразилии. Кроме этого, ощутимо пострадали и мировые цепочки поставок.
Совокупность этих факторов и обстановка во всем мире привели к значительному ухудшению спроса, графика продаж и прибыли бренда. В связи с этим Samsung вынуждена сократить количество заказов на комплектующие для смартфонов на 50%. Неясно, на какой объем произведенных устройств рассчитывает компания в 2020 году, ведь данный показатель, очевидно, окажется значительно ниже предыдущих данных. Напомним, ранее компании удавалось производить свыше 300 миллионов смартфонов в год.
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