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Компания Apple выпустила iOS 13.5 Beta 3. Данная версия прошивки на первый взгляд ничем не примечательна, ведь включает в себя лишь несколько незначительных исправлений ошибок. Однако в ней был найден немного измененный алгоритм разблокировки устройств с Face ID при использовании защитных масок. Обновленный метод должен ускорить процесс распознания пользователя во время пандемии COVID-19 во всем мире.

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Прежде всего, с новой версией ПО, iPhone и iPad с поддержкой фирменной технологии Face ID автоматически научились распознавать, носит ли владелец устройства в момент распознания защитную маску. Если маска обнаружена, то устройство тут же предложить ввести код-пароль, что значительно ускорит процесс разблокировки. Особенно актуальным это нововведение будет сейчас, во время нашумевшей пандемии коронавирусной инфекции.

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Безусловно ввод код-пароля занимает больше времени, чем привычное распознавание лица. Однако даже на последней стабильной версии iOS 13.4.1 по сей день приходится ждать несколько неудачных попыток распознания лица, прежде чем гаджет предложит авторизоваться вручную.

Вероятно, с последующими бета-версиями мы увидим больше новых функций в iOS 13.5. Появление распознавания защитных масок – действительно необходимая мера для Apple в этих непростых условиях.