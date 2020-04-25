Официальный аккаунт Apple появился в Tik Tok
Официальный аккаунт компании Apple был сегодня зарегистрирован в очень популярной в настоящее время сети Tik Tok. Страницу бренда уже просмотрели более нескольких миллионов пользователей, однако никакого контента с аккаунта до сих пор размещено не было. Вероятнее всего, для Apple это была вынужденная мера лишь для рекламы.
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Ни для кого не секрет, что Tik Tok сейчас захватывает весь мир своей популярностью. В относительно недавно вышедшей сети насчитывается свыше 30 миллионов активных пользователей. Не говоря уже об общем числе зарегистрированных аккаунтов.
Apple не может обойти стороной Tik Tok и не использовать его в качестве площадки для продвижения бренда, как в остальных социальных сетях
рекламаНа момент написания материала аккаунт Apple уже получил официальную верификацию, а значит сомневаться в оригинальности названия аккаунта явно не стоит. Хотя никакого контента Apple пока не предлагает, есть два возможных исхода события:
- Компания была вынуждена создать аккаунт в сети для того чтобы попользоваться услугами продвижения Tik Tok. Как говорилось ранее, на сегодняшний день китайская сеть показывает ошеломляющие показатели популярности и активности пользователей и, очевидно, это выгодно всем рекламодателям. Как и в случае с аккаунтами в Twitter или ВКонтакте, Apple не будет производить никакой контент кроме рекламных интеграций.
- Возможно, что на фоне чрезмерной активности в Tik Tok, Apple начнет выпускать массу контента, тем самым продвигая свой официальный аккаунт в сети. Компании уже удавалось такое в Instagram: на аккаунте насчитываются свыше 20 миллионов подписчиков и целая масса различных активностей.
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Как бы не поступила компания, определённо она заинтересована в китайской сети. Если же вам хочется лично взглянуть на страницу Apple в Tik Tok – перейдите по этой ссылке.
рекламаНапомним, формат 15-ти секундных вертикальных роликов с акцентом на различные звуки или известные треки очень сильно понравился пользователям всего интернета. Ранее появлялась информация о том, что Google готовит своего конкурента «Тик Току» под названием YouTube Shots.
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