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YouTube работает над конкурентом TikTok под названием Shorts

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В прошлом году TikTok смог удивить весь мир своим ростом популярности. Более того, даже часть блоггеров с YouTube отдали предпочтение китайской сети. Вероятно, Google планирует составить TikTok конкуренцию, создавая прямого конкурента под названием Shorts.

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Shorts будет являться разделом в клиентах YouTube, а не отдельным приложением

По последним данным, новинка от Google будет являться специальным разделом на хостинге YouTube. В нем будут размещаться короткие ролики в вертикальном формате, аналогично историям в Instagram или контенту в TikTok. А поскольку YouTube может похвастаться количеством лицензионной музыки, пользователи могут использовать в своих роликах множество известных треков, не нарушая авторские права. Это даст платформе большое преимущество в сравнение TikTok.

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Напомним, TikTok позволяет пользователям делать контент на основе музыки или аудио. Это первая в своем роде социальная сеть, контент в которой состоит в первую очередь из фоновых звуков, а не самого видео. Если говорить о цифрах, то TikTok показал 125-процентный рост за последние два года. По последним данным, платформа насчитывает около 843 миллионов загрузок в App Store и Google Play.

Ввиду этого, Shorts в YouTube является логичным решением Google. К тому же, это не первый случай, когда «Корпорация зла» заглядывается на популярные «фишки» своих конкурентов. Так, ранее на YouTube появились истории, полностью идентичные историям от Instagram или ВКонтакте.

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