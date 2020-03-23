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Сегодня, 23 марта, компания Huawei объявила об очередном своем достижении. На сей раз речь идет о фирменной оболочке Emotion UI 10 для смартфонов Huawei и Honor на базе ОС Android 10. Количество ее пользователей официально перешагнуло отметку в 100 миллионов!

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Впервые EMUI 10 была представлена в сентябре 2019 года, вместе с новой флагманской серией смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Спустя время оболочка начала поступать в виде обновления и до других смартфонов, находящихся на руках пользователей. Всего были обновлены целых 33 модели от двух брендов.

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Напомним, EMUI 10 базируется на ОС Android 10. Обновление содержит в себе различные уникальные функции, технологию GPU Turbo для геймеров и файловую систему EROFS. Кроме того, был значительно улучшен пользовательский интерфейс и добавлена темная тема (Dark Mode) на системном уровне.