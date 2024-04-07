Стороны договорились о том, что в течение ближайших двух месяцев обе стороны запустят первую морскую линию для перевозки пассажиров между двумя странами.

Туризм. 7 Апреля 2024 года 14:38

Иран и Ирак запустят первую линию морского пассажирского транспорта в течение следующих двух месяцев, сообщил представитель Организации портов и судоходства Ирана (PMO-Ports and Maritime Organizati). Глава организации отметил, что с иракской стороной была проведена встреча на экспертном уровне с акцентом на развитие перевозок пассажиров морским транспортом, согласно которой, обе стороны подчеркнули запуск первой пассажирской морской линии между двумя странами, сообщает информационное агентство Mehr.

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Учитывая готовность иранских портов Абадан и Хорремшехр к перевозке пассажиров в пункты назначения портов Васлия и Басра в Ираке, официальные лица обеих сторон выразили готовность к началу перевозок пассажиров по морю, подчеркнул Али Акбар Сафаи. По его словам, благодаря координации, достигнутой в этой связи, стороны договорились о том, что в течение ближайших двух месяцев обе стороны запустят первую морскую линию для перевозки пассажиров между двумя странами.