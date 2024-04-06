В настоящее время роботы-пылесосы пекинской компании занимают первое место по выручке от продаж в мире, а доля рынка ставит их в тройку лидеров в более чем 14 странах и регионах мира.

Цюань Ган, президент Roborock, выступает с речью на мероприятии по запуску продукта в Пекине 29 марта 2024 года. [Фото предоставлено chinadaily.com.cn]

Китайская технологическая компания Roborock стала самым продаваемым брендом умных пылесосов в мире с точки зрения глобальных продаж в 2023 году, по данным исследовательской компании Euromonitor International. Куан Ган, президент Roborock, сказал на мероприятии по запуску продукта в Пекине в пятницу, что «Roborock всегда сосредотачивал свои усилия на создании реальной ценности для пользователей и придерживался долгосрочной перспективы». Даже на фоне замедления темпов роста рынка роботов-пылесосов, Roborock продемонстрировала исключительные показатели продаж не только на своем домашнем рынке в Китае, но и в таких регионах, как США, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. В настоящее время роботы-пылесосы пекинской компании занимают первое место по выручке от продаж в мире, а доля рынка ставит их в тройку лидеров в более чем 14 странах и регионах мира.

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Согласно данным исследовательской компании International Data Corp, Roborock лидирует на рынке по объему продаж в Северной Европе и занимает лидирующую долю рынка в Германии. В Азиатско-Тихоокеанском регионе их продукция доминирует в продажах в Южной Корее и занимает первое место по выручке в Турции. Будучи технологической компанией с десятилетней историей, Roborock объясняет свой быстрый рост значительными инвестициями в исследования и разработки. Компания инвестировала более 1,9 млрд юаней ($263 млн) в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и создала три крупных научно-исследовательских института, занимающихся искусственным интеллектом, электромеханической инженерией и оптоэлектроникой.