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BulgarNews
Генсек ООН призвал социальные сети модерировать свой контент и предотвращать подстрекательства
Исламофобия и другие нападки углубляют разногласия и подпитывают насилие в реальной жизни.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу обвинил социальные сети в распространении исламофобии и других форм фанатизма.

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«Во всем мире мы видим растущую волну антимусульманской ненависти и фанатизма», — сказал Гутерриш. «Мы должны называть это так, как оно есть: ненависть – просто и ясно».

Распространители разжигания ненависти злоупотребляют самым мощным мегафоном в истории – социальными сетями – для усиления и распространения своих презренных идеологий. Интернет-платформы стали рассадником экстремистских идеологий и преследований, заявил он на мероприятии высокого уровня, посвященном Международному дню борьбы с исламофобией. Это не только углубляет разногласия. Он предупредил, что это подпитывает насилие в реальной жизни.

К сожалению, эта тревожная тенденция является частью более широкой модели идеологии превосходства и нападок на евреев, христианские меньшинства и многих других. Ненависть к одной группе подпитывает ненависть к другой. Ненависть нормализует ненависть. Ненависть разрушает ткань нашего общества. А ненависть подрывает равенство, понимание и уважение прав человека, от которых зависит мирное будущее и мир во всем мире, сказал Гутерриш.

«Мы не можем оставаться в стороне, пока ненависть и фанатизм разрастаются. Сегодняшнее событие напоминает нам, что мы все обязаны противостоять и искоренить бедствие антимусульманского фанатизма», - сказал он.

Политические лидеры должны идти впереди и способствовать социальной сплоченности, а не страху. Правительства должны осудить подстрекательские высказывания и защитить религиозную свободу, особенно для меньшинств, сказал он. Цифровые платформы должны модерировать и предотвращать распространение разжигающего ненависть контента, одновременно защищая пользователей от притеснений. Искусственный интеллект должен уменьшать предубеждения и стереотипы, а не воспроизводить и усиливать их. Он добавил, что все люди должны внести свой вклад в разрушение стен нетерпимости и разделения.

«Поскольку мы едины в этот Международный день борьбы с исламофобией, давайте подтвердим нашу приверженность соблюдению принципов равенства, достоинства, прав человека и уважения», - сказал он. 

«Давайте будем способствовать сочувствию и инвестировать в социальную сплоченность, принимая разнообразие как силу, а не как источник разногласий. И давайте будем солидарны с мусульманами со всего мира – в этот священный месяц Рамадан и каждый день. Вместе мы может построить мирное, справедливое и инклюзивное общество, где каждый человек, независимо от его веры, может жить в гармонии и мире».

#оон #социальные сети #насилие #ислам
Источник: chinadaily.com.cn
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