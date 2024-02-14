Дипломатический потенциал молодежи между двумя странами активизирован и в скором времени будет подписано соглашение

Информационное агентство Исламской Республики

Тегеран, 14 февраля, ИРНА - Первое согласование между ответственными лицами министерства спорта и молодежи Ирана и России для более серьезного планирования и расширенного сотрудничества в будущем состоялось. Как сообщает ИРНА, встреча между экспертами в области международного спорта министерства спорта и молодежи Ирана и их коллегами из России в рамках спортивного сотрудничества двух стран прошла в режиме онлайн (вебинар).

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Мохаммадхасан Тагизаде, директор отдела международных дел министерства спорта и молодежи, отметил: «На этом совещании обсуждались предложения для включения в документ будущего заседания совместной комиссии».

Он добавил: «На этом совещании в области спорта было подчеркнуто углубление отношений с учетом хороших связей, которые у нас есть с российской стороной в различных областях. В области молодежи также было подчеркнуто, что дипломатический потенциал молодежи между двумя странами активизирован и в скором времени будет подписано соглашение об этом между сторонами».