Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
Эксперты прогнозируют рост стоимости биткойна до 1 миллион долларов
Их выводы проливают свет на динамику, способствующую потенциальному экспоненциальному росту биткоина.

реклама

Вкратце:

  • Отраслевые эксперты, такие как Самсон Моу и Кэти Вуд, предсказывают рост биткоина выше 1 миллиона долларов из-за растущего спроса и ограниченного предложения.
  • Биткоин-ETF, такие как IBIT и FBTC, агрессивно приобретают BTC ежедневно, при этом их спрос превышает предложение добытого биткоина в 10 раз.
  • Кэти Вуд из ARK Invest рассматривает биткоин как надежное средство хеджирования инфляции на фоне экономической турбулентности, что повышает ее уверенность в потенциале криптовалюты.

В быстро развивающемся мире криптовалют биткоин (BTC) продолжает попадать в заголовки газет, а отраслевые эксперты, такие как Самсон Моу и Кэти Вуд, прогнозируют всплеск цены выше отметки в 1 миллион долларов.

реклама

Самсон Моу указывает на роль спотовых биржевых фондов (ETF) биткоина в стимулировании спроса на BTC. Он отмечает агрессивное приобретение биткоина этими ETF. iShares Bitcoin ETF (IBIT) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC), два основных ETF, ежедневно покупают большие объемы BTC. Спрос на них намного превышает ежедневное предложение добытых биткоинов.

Поступление IBIT/FBTC составляет примерно 9000 BTC в день. Майнинг поставляет только 900 в день. Таким образом, спрос только от 2 ETF составляет 10-кратное предложение. Предложение сократится вдвое менее чем за 3 месяца, а это означает, что этот спрос будет в 20 раз больше предложения. И этот спрос составляет всего 2 ETF. Не забывайте, что MicroStrategy (MSTR), Tether и многие другие корпорации также накапливаются, наряду с национальными государствами, HNWI и плебсом, сказал Моу.

Биткоин-ETF сохраняют тренд (за исключением GBTC)

Кэти Вуд из ARK Invest твердо стоит на своем прогнозе биткоина в 1 миллион долларов. Она рассматривает биткоин как надежное средство хеджирования инфляции из-за недавней экономической турбулентности.

«Чем больше неопределенности и волатильности в мировой экономике, тем больше растет наше доверие к биткоину. Одна из причин заключается в том, что мы только что пережили инфляционную панику. Мы считаем, что это было в значительной степени связано с цепочкой поставок, а биткоин является хеджированием от инфляции», — сказал Вуд.

Текущая тенденция Биткойна поддерживает этот оптимизм. Криптовалюта растет уже пятый месяц подряд, прибавив 3% в январе 2024 года, что не наблюдалось с периода 2020-2021 годов.

Динамика цены биткойнов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Устойчивость биткойна и его потенциал для существенного роста основаны не только на спекулятивном спросе, но и подкреплены ощутимой динамикой рынка, включая растущее принятие институциональными инвесторами, корпорациями и даже национальными государствами. Действительно, учитывая ограниченное предложение и растущее признание, эксперты полагают, что будущее Биткойна светлое. Поскольку ландшафт цифровых активов продолжает развиваться, Биткойн находится на переднем крае, воплощая в себе потенциал для дополнительных прибылей и смены парадигмы в хранении и передаче ценностей.

#биткоин #эксперты #миллион
Источник: beincrypto.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эксперты призывают компании, производящие аккумуляторы, внедрять технологии нового поколения.
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
В Германии конфисковали биткоины на €2 млрд и передали в казну государства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
5
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
6
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
7
На Урале запустят два крупных производства на 1,2 тыс рабочих мест
+
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
7
Боец РФ показал исправный американский БТР М113 с российским флагом, захваченный под Артемовском
+
Илон Маск собирается интегрировать на страницах X информацию спортивных тотализаторов
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
70
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
«Урал» строит новый автоматизированный завод на 5 тыс. машин в год
1
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Космический телескоп Хаббл впервые в истории обнаружил воду за пределами Солнечной системы
+
Энтузиаст создал процессор в Excel
1
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
4
MilitaryTV: Ни одна из западных систем ПВО не способна сбить Х-22 из-за скорости и траектории
+
Обновление NavStar возвращает навигационные жесты Samsung в One UI 6.1
+
Эксперты призывают компании, производящие аккумуляторы, внедрять технологии нового поколения.
+
Вьетнам рискует лишиться $8 млрд американских инвестиций, если не подтянет альтернативную энергетику
5
Операторы связи смогут расторгать договор, если абонент не пользовался SIM-картой более 90 дней
7

Популярные статьи

5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
114
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
159
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
22
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
6
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
4
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
3
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
77
Eurasian Times: Украина использует "супер-БПЛА", который может управлять десятками дронов-камикадзе
4
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
1
Аль-Маядин: Украина продает Западу личные данные и жизни своих граждан
3

Сейчас обсуждают

beltar
20:54
Кто минуснул, тот хохол.
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
kilobait3
20:51
2,5к ракет. поржал. даже янки сегодня и 10 части себе не могут позволить. вам дохрена чего напишут и расскажут.
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
ManikManik2011
20:45
Это очередной маркетинговый ход, изначально после Write'а появился Word, но они сделали прогу с ограниченным функционалом - WordPad, чтобы люди ставили Office. Но те кто не хотел покупать офис мол DOC...
В Microsoft объявили WordPad устаревшим и готовятся исключить его из следующего выпуска Windows 11
Станислав Маншилин
20:43
Слушай, ну колда это не игра в классическом понимании, а игра-сервис. С таким же успехом можно играть и на мобилке. Я тоже люблю иногда поигратт в классику на ПС2, но разве стоит что-то НОВОЕ собирать...
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
Spike Rus
20:42
Ну Win 7 поддержка уже завершена. Даже браузеры уже более не получают обновления. Поэтому Win 10 ныне наиболее актуальная ОС нежели Win 7.
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Spike Rus
20:33
А какой в ней смысл? Для ультра бюджетного гейминга и обычной 3050 хватает. А у этой, и частоты ниже, и шина уже, и памяти мало. Для офиса, так там с большим успехом эти функции выполняют iGPU. На кой...
GeForce RTX 3050 6 ГБ появилась в продаже в Европе
Китя.
20:33
Успокаивай себя глянь. Хуанг тебя кинул продал 4070ti suрer за 100р. а мог 7900хt купить за 89р и памяти вместо 16gb было 20gb. и деньги на мороженко еще остались. Дурилка картонная.
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
ManikManik2011
20:31
Спасибо не надо, если сейчас и буду обновлять ПК то поставлю GTX 1650 / 1660
GeForce RTX 3050 6 ГБ появилась в продаже в Европе
Александр Сомов
20:29
Спрос рождает предложение. Ну как прикроют кому то криптомайнинг
Всплеск потребления электроэнергии искусственным интеллектом создает нагрузку на электросети США
Evgeny Chelyadin
20:28
сменить видео на 760 и будет счастье
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем