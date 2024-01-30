Их выводы проливают свет на динамику, способствующую потенциальному экспоненциальному росту биткоина.

Вкратце:

Отраслевые эксперты, такие как Самсон Моу и Кэти Вуд, предсказывают рост биткоина выше 1 миллиона долларов из-за растущего спроса и ограниченного предложения.

Биткоин-ETF, такие как IBIT и FBTC, агрессивно приобретают BTC ежедневно, при этом их спрос превышает предложение добытого биткоина в 10 раз.

Кэти Вуд из ARK Invest рассматривает биткоин как надежное средство хеджирования инфляции на фоне экономической турбулентности, что повышает ее уверенность в потенциале криптовалюты.

В быстро развивающемся мире криптовалют биткоин (BTC) продолжает попадать в заголовки газет, а отраслевые эксперты, такие как Самсон Моу и Кэти Вуд, прогнозируют всплеск цены выше отметки в 1 миллион долларов.

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Самсон Моу указывает на роль спотовых биржевых фондов (ETF) биткоина в стимулировании спроса на BTC. Он отмечает агрессивное приобретение биткоина этими ETF. iShares Bitcoin ETF (IBIT) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC), два основных ETF, ежедневно покупают большие объемы BTC. Спрос на них намного превышает ежедневное предложение добытых биткоинов.

Поступление IBIT/FBTC составляет примерно 9000 BTC в день. Майнинг поставляет только 900 в день. Таким образом, спрос только от 2 ETF составляет 10-кратное предложение. Предложение сократится вдвое менее чем за 3 месяца, а это означает, что этот спрос будет в 20 раз больше предложения. И этот спрос составляет всего 2 ETF. Не забывайте, что MicroStrategy (MSTR), Tether и многие другие корпорации также накапливаются, наряду с национальными государствами, HNWI и плебсом, сказал Моу.

Биткоин-ETF сохраняют тренд (за исключением GBTC)

Кэти Вуд из ARK Invest твердо стоит на своем прогнозе биткоина в 1 миллион долларов. Она рассматривает биткоин как надежное средство хеджирования инфляции из-за недавней экономической турбулентности.

«Чем больше неопределенности и волатильности в мировой экономике, тем больше растет наше доверие к биткоину. Одна из причин заключается в том, что мы только что пережили инфляционную панику. Мы считаем, что это было в значительной степени связано с цепочкой поставок, а биткоин является хеджированием от инфляции», — сказал Вуд.

Текущая тенденция Биткойна поддерживает этот оптимизм. Криптовалюта растет уже пятый месяц подряд, прибавив 3% в январе 2024 года, что не наблюдалось с периода 2020-2021 годов.

Динамика цены биткойнов.

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Устойчивость биткойна и его потенциал для существенного роста основаны не только на спекулятивном спросе, но и подкреплены ощутимой динамикой рынка, включая растущее принятие институциональными инвесторами, корпорациями и даже национальными государствами. Действительно, учитывая ограниченное предложение и растущее признание, эксперты полагают, что будущее Биткойна светлое. Поскольку ландшафт цифровых активов продолжает развиваться, Биткойн находится на переднем крае, воплощая в себе потенциал для дополнительных прибылей и смены парадигмы в хранении и передаче ценностей.