Российский суд наказал технологического гиганта за отказ удалить «Майн кампф» из приложения Apple Books

Экземпляр "Майн Кампф", выставленный на продажу в книжном магазине в Нью-Дели, Индия

Российский суд обязал Apple выплатить штраф в размере 800 000 рублей (8 915 долларов США) за отказ удалить книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» из приложения Apple Books, сообщило во вторник российское информационное агентство ТАСС. Приговор был вынесен после закрытого заседания в Таганском районном суде Москвы. Apple попросила провести слушания по делу в закрытом режиме, чтобы сохранить коммерческую тайну, отмечает ТАСС.

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Написанная в 1924 году, когда будущий нацистский диктатор находился в тюрьме в Баварии, «Майн кампф» повествует о том, как Гитлер пережил Первую мировую войну и разочаровался в послевоенной Веймарской республике. В книге Гитлер излагает свою веру в превосходство германской расы и приписывает беды Европы еврейскому народу. Распространение «Майн кампф» было запрещено в России в 2010 году после того, как суд признал его экстремистским. Тем не менее, она по-прежнему была доступна российским читателям через Apple Books.

Решение было принято на следующий день после того, как Федеральная антимонопольная служба России объявила, что Apple заплатила штраф в размере 1, 2 миллиарда рублей (13,5 миллиона долларов) за нарушение российского антимонопольного законодательства. По данным ФАС, Apple нарушила эти законы в июле 2022 года, запретив разработчикам приложений информировать клиентов о вариантах покупки за пределами своего App Store.

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Apple также предстала перед Таганским районным судом в августе прошлого года, когда была оштрафована на 400 000 рублей (4 200 долларов США) за то, что не удалила подкасты, которые содержали ложную информацию о военной операции России в Украине, а также информацию, которая была «направлена на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность с целью дестабилизации политической ситуации в Российской Федерации».