Шерил сообщила совету директоров владельца Facebook Meta, что не планирует баллотироваться на переизбрание весной.

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг дает показания на слушаниях в сенатском комитете по разведке на тему «Операции иностранного влияния и их использование платформ социальных сетей» на Капитолийском холме в Вашингтоне 5 сентября 2018 года.

Шерил Сэндберг, которая помогла превратить Facebook из технологического стартапа в империю цифровой рекламы, покинет совет директоров Meta, материнской компании Facebook.

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«С сердцем, наполненным благодарностью, и разумом, наполненным воспоминаниями, я сообщила совету директоров Meta, что не буду баллотироваться на переизбрание в мае этого года», — написала Сэндберг в Facebook.

Шерил Сэндберг покинула Google, чтобы присоединиться к Facebook в 2008 году, за четыре года до того, как компания стала публичной. Будучи руководителем No 2 в Meta при генеральном директоре Марке Цукерберге, Сэндберг получала много критики за некоторые из её самых больших ошибок.

Она ушла с поста главного операционного директора Meta в 2022 году, но осталась членом совета директоров компании. В течение 14 с половиной лет она занимала должность главного операционного директора Facebook, а затем Meta и 12 лет была членом совета директоров.

«Команды под руководством Марка Хави Оливан, Джастин Ософски, Никола Мендельсон, вне всякого сомнения доказали, что бизнес Meta силен и имеет хорошие позиции на будущее, поэтому кажется, что сейчас самое подходящее время, чтобы уйти», — написала Сэндберг.

Сэндберг сказала, что продолжит работать в качестве советника компании.

В прошлом году Сэндберг объявила, что она запускает программу лидерства для девочек через свой фонд, чтобы ответить на то, что она называет упрямым гендерным неравенством. Программа лидерства для девочек включает в себя учебную программу средней школы, а также ресурсы для взрослых.

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Lean In — это проект Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation, частного фонда, который Сэндберг основала вместе со своим покойным мужем Дэйвом Голдбергом.