«Четыре звезды одним выстрелом»

По информации Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации, твердотопливная ракета-носитель «Куайчжоу-1А» под названием «Куайчжоу·Хубэй Цзяогуан» была запущена и стартовала в Центре запуска спутников Цзюцюань на заданную орбиту, и запуск завершился полным успехом. Эта миссия станет первым запуском ракеты «Куайчжоу-1А» в 2024 году и хорошим знаком для космических запусков Китая в 2024 году.

С 22 марта 2023 года ракета «Куайчжоу-1А» отправила на заданную орбиту несколько спутников «созвездия Тяньму-1» в виде непрерывных запусков «5 партий по 20 звезд». На данный момент завершено создание сети ступеней группировки «Тяньму-1», что еще раз демонстрирует эффективные, стабильные и надежные организационные возможности ракетной команды «Куайчжоу» по выполнению контрактов, а также демонстрирует возможности серийной поставки ракеты «Куайчжоу-1А».

Группировка с 15 по 18 созвездия Тяньму-1 была разработана Корпорацией аэрокосмической науки и промышленности. Она в основном используется для получения информации об элементах глобальной атмосферной среды. После завершения создания группировки она может осуществлять трехмерное и комплексное изучение глобального всепогодного океана, атмосферы и ионосферы. После завершения оперативного группирования солнечно-синхронной орбиты созвездия Тяньму-1 сможет получать более 25 000 профилей атмосферы каждый день и иметь возможности оперативного обнаружения, равномерно охватывающие глобальную сетку 300*300 км в течение 6 часов.

Ракета «Куайчжоу-1А», выполнившая эту миссию по запуску, представляет собой небольшую твердотопливную ракету-носитель, запущенную компанией Aerospace Science and Industry Rocket Technology Co., Ltd. Она в основном обеспечивает услуги по запуску малых низкоорбитальных спутников массой 300 кг и обладает высокой надежностью полета. В числе ее характеристик: высокая точность вывода на орбиту, короткий период подготовки, меньшие требования к поддержке и низкая стоимость запуска. Эта миссия является 30-м запуском ракет-носителей серии «Куайчжоу».