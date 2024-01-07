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С 10 по 12 января 2024 года в Индии пройдет 12-й глобальный саммит «Динамичный Гуджарат», инициированный премьер-министром страны Нарендрой Моди в 2024 году с целью сделать Гуджарат центром мировой торговли и промышленности. Динамичный саммит-2024 будет торжественно открыт премьер-министром Моди 10 января.

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В мероприятии примут участие президенты, премьер-министры, главы правительств разных стран мира. Многостороннее планирование правительства штата во главе с главным министром штата Гуджарат Бхупендрой Пателем на саммите сделало его успешным. Vibrant Summit пройдет под девизом «Индустрия 4.0 – промышленная революция, технологии и инновации: стимулирование инклюзивного роста и переход к устойчивому развитию».



Начиная с 9 января, за день до начала Vibrant Summit, будет организована торговая выставка. Среди прочего, на ней будут представлены технологические достижения десятилетия, прорывные технологии и лидеры в сфере услуг. Кроме того, в рамках выставки запланированы встречи покупателей и продавцов, семинары по продвижению стартапов, ММСП, женщин-предпринимателей.