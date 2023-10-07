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BulgarNews
Космоплан Ричарда Брэнсона совершил пятую успешную миссию за пять месяцев
Корабль Unity осуществил четвёртый коммерческий суборбитальный рейс Galactic-04 с космотуристами

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6 ОКТЯБРЯ 2023 Г.Майкл Колглазье, генеральный директор Virgin Galactic, сказал: “Наши команды в Нью-Мексико и Калифорнии выполнили наши ежемесячные планы по космическим полётам. Три новых астронавта отправились сегодня в космос и привезли с собой невероятные воспоминания и истории о своём пребывании над Землей. Эти изначальные миссии с нашим первичным кораблём Unity проинформировали о целях и подтвердили характеристики проектирования и технического обслуживания наших космических кораблей класса Delta, а производство оснастки для этих кораблей должно начаться позднее, в четвертом квартале”.

На борту ’Галактики-04’ были:

  •  Астронавт 017 Рон Розано из Соединенных Штатов Америки.
  •  Астронавт 018 Тревор Битти из Соединенного Королевства.
  •  Астронавт 019 Намира Салим из Пакистана, ставшая первым человеком, совершившим полет в космос из этой страны. Салим также является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и Монако.

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Космический корабль Unity пилотировали командир Келли Латимер и пилот Си Джей Старкоу, на борту находилась главный инструктор астронавтов Бет Мозес. Носитель VMS Eve пилотировали командир Никола Пециле и пилот Джамиль Джанджуа.

Теперь компания приступит к послеполётным проверкам и анализу в рамках подготовки к следующей коммерческой космической миссии ‘Галактик-05’.

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Факты о полете "Галактик 04":

  • Время взлета 9:28 утра по восточному времени;
  • Высота при сбросе 44 341 фут;
  • Апогей 54,3 мили;
  • Максимальная скорость 2,95 Маха;
  • Время посадки 10:23 утра по восточному времени.
#космос #unity #галактика #бренсон #космоплан
Источник: virgingalactic.com
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