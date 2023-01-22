*принадлежат Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ
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В руководстве компании Meta (признана экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ) пришли к решению снять запрет на публикацию материалов, изображающих обнажённую женскую грудь. Члены наблюдательного совета объясняют пересмотр правил соцсетей ликвидацией несправедливости, мотивированной тем, что в отношении мужских сосков аналогичного запрета нет. На деле же решение является скорее политическим, поскольку здесь не обошлось без скандала с участием с представителями меньшинств, правами которых озабочены политические элиты стран Запада.
Толчком к «легализации» женских сосков стал пост американской трансгендерной пары в Facebook*, которая собирала средства на проведение пластической операции по модификации груди. На фото пара позировала топлес (хоть и с прикрытыми сосками). Алгоритмы социальной сети, разумеется, заблокировали публикацию как сексуальный контент. В ответ на удаление пара подала жалобу, и после её рассмотрения изображение было восстановлено модераторами.
Табу на демонстрацию женских сосков вызывает множество дискуссий в западном обществе. Данный запрет активисты расценивают как дискриминацию по признаку пола, который необходимо снять также по отношению представителей секс-меньшинств, идентифицирующих себя как женщин.